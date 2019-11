Test Department con un nuovo album arrivano in Italia per tre live.

I Test Dept arrivano in Italia per un tour di tre date per presentare il loro nuovo album Disturbance uscito per la label One Little Indian. La band sarà mercoledì 20 novembre al Freakout di Bologna (€ 15,00 + prev.), giovedì 21 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) [€ 15,00 + prev. (ingresso con tessera ARCI)] e venerdì 22 novembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino (€ 15,00 + prev).

Con il nuovo album tornano anche i live set della band britannica, che con la nuova formazione, guidata da Graham Cunnington e Paul Jamrozy acquista un suono sempre più contemporaneo. I Test Dept con la loro attitudine industrial e l’attaccamento politico, fanno un uso molto creativo degli oggetti, rottami metallici e utensili elettrici, che diventano veri e propri strumenti musicali.

I Test Department muovono i primi passi nella Londra del 1982, guadagnandosi la popolarità grazie alla messa in scena di importanti eventi multimediali in luoghi oscuri, dalle stazioni ferroviarie a Glasgow a cave di sabbia, fino a Cannon Street a Londra o fabbriche di automobili in Galles.

Il loro importante impegno politico si è tradotto nel tempo in azioni contro l’apartheid, lotte al neonazismo, movimenti per i diritti dei minatori e della classe operaia inglese.

https://testdept.org.uk/

https://www.facebook.com/TestDept.HQ/

Disturbance by Test Dept

fonte: com. stampa