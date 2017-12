Anche quest’anno appuntamento a Palermo con la rassegna intitolata MainOFF – Festival Internazionale delle Musiche e delle Arti Elettroniche.

Questa manifestazione elettronica orientata verso le pratiche noise e sperimentali raggiunge il ragguardevole traguardo della quattordicesima edizione, risultato davvero eccezionale se consideriamo che oggi molti eventi del genere – per un motivo o per un altro – hanno altresì vita breve.

Il MainOff, che tra le altre cose si prefigge anche di “fare emergere e valorizzare le energie autoctone di chi produce, suona, distribuisce e ascolta musiche elettroniche sperimentali”, avrà luogo nei Cantieri Culturali della Zisa, esempio di archeologia industriale oggi convertita in spazio espositivo per eventi culturali di ogni sorta, le venue indicate sono l’Institut Français, la Sala Wenders del Goethe-Institut, il Cinema De Seta, l’area Cre.Zi. Plus e la Tavola Tonda.

Nei tre giorni di vita del Festival dal 7 al 9 dicembre si alterneranno sui vari stage artisti di caratura internazionale e realtà nazionali e locali, con punte di diamante il grande compositore americano Alvin Curran (insieme a Angelo M. Farro) e l’ex Einsturzende Neubauten FM Einheit, ma il programma è ricco e interessante e va pertanto scrutato con una certa attenzione.

Oltre alle performance di musica live e dj set, spazio anche all’inaugurazione della mostra/installazione “Kill Donald Duck” di Benjamin-Novalis Hofmann e proiezione in anteprima de “La funzione crea l’organo” (pratiche di autocostruzione), a cura del collettivo CaneCapovolto.

Il MainOFF è un progetto promosso da Brusio Netlabel e Qmedia

www.mainoff.it

www.facebook.com/mainoff

PROGRAMMA COMPLETO

7 DICEMBRE

- h. 18:00 Haus der Kunst (Düsseldorf-Palermo)

Inaugurazione della mostra/installazione “Kill Donald Duck” di Benjamin-Novalis Hofmann

- h. 20:00 Tavola Tonda

Dj Suckerlove (Italy)

- h. 20:00 Cinema De Seta

Azar (France)

Luciano Maggiore (England)

CaneCapovolto (Italy)

Globoscuro (Italy) + Sean Derrick Cooper Marquardt (USA)

- h. 22:30 Cre.Zi. Plus

Fire at Work (Italy)

8 DICEMBRE

- h. 18:30 Institut Français

Proiezione in anteprima de “La funzione crea l’organo” (pratiche di autocostruzione), a cura del collettivo CaneCapovolto (Italy)

- h. 20:00 Tavola Tonda

bePolar (Italy)

- h. 20:00 Cinema De Seta

F.M. Einheit (Germany)

Mai Mai Mai (Italy)

Franz Rosati (Italy)

Fire at Work + Oreinoi (Italy)

- h. 22:30 Cre.Zi. Plus

N’hash (Italy)

9 DICEMBRE

- h. 18:30 Sala Wenders (Goethe-Institut)

Concerto per piano di Ornella Cerniglia + Mezz Gacano + Giovanni Di Giandomenico (Italy)

- h. 20:00 | Tavola Tonda

Dj G-Blaster (Italy)

- h. 20:00 | Sala Perriera

Alvin Curran (USA) + Angelo M. Farro (Italy)

CUPIS (Giovanni Verga + Gianni Gebbia (Germany-Italy))

Human as Possible + FAX (Germany-Italy)

- h. 22:30 Cre.Zi. Plus

Oreinoi (Italy)