I Muzz pubblicano un Ep di “Covers”: Arthur Russell, Bob Dylan, Mazzy Star e Tracy Chapman.

I Muzz, trio formato da Paul Banks degli Interpol, Josh Kaufman dei Bonny Light Horseman (anche produttore di The National e War on Drugs) e Matt Barrick, batterista dei Jonathan Fire*Eater, The Walkmen, e turnista live dei Fleet Foxes; annunciano un nuovo Ep dal titolo “Covers“.

Il lavoro composto da quattro canzoni reinventa le canzoni di Arthur Russell, Bob Dylan, Mazzy Star e Tracy Chapman. L’EP è disponibile in digitale da domani 9 dicembre per i tipi della Matador records.

Ascolta la versione di ‘Nobody Wants A Lonely Heart’ di Arthur Russell.

Covers è la rappresentazione delle ispirazioni della band e la conferma sonora della loro vasta immaginazione e versatilità musicale, che tinge i classici di un senso di meraviglia e soggezione in un set breve ma fortemente olistico.

