Dopo cinque anni dall’uscita di “Hymns” e i Bloc Party annunciano il nuovo “Alpha Games“.

Dopo cinque anni dall’uscita di “Hymns” e i Bloc Party, capitanati da Kele Okereke, annunciano il nuovo “Alpha Games“.

Il sesto album in studio della band londinese è stato prodotto da Nick Launay (IDLES, Nick Cave And The Bad Seeds, The Ataris, Yeah Yeah Yeahs) e Adam Greenspan (Refused, Maxïmo Park) ed uscirà il 29 aprile 2022 per Infectious/BMG.

https://www.blocparty.com/

https://www.facebook.com/blocpartyofficial

LA TRACKLIST:

1. Day Drinker

2. Traps

3. You Should Know the Truth

4. Callum Is a Snake

5. Rough Justice

6. The Girls Are Fighting

7. Of Things Yet to Come

8. Sex Magik

9. By Any Means Necessary

10. In Situ

11. If We Get Caught

12. The Peace Offering