Ryūichi Sakamoto annuncia il nuovo album dal titolo “12“. Il musicista, compositore e attore giapponese pubblicherà il nuovo materiale inedito il 17 gennaio, giorno del suo 71mo compleanno, su Milan Records. L’ultima volta che ha rilasciato brani che no fossero composizioni di colonne sonore risale al 2017 con “async”.

Sakamoto ha registrato l’album tra 2021 e e il 2022 e i titoli delle tracce riflettono le date in cui sono state scritte le composizioni. In una dichiarazione, Sakamoto, che ha negli ultimi anni si è curato per un cancro, ha dichiarato: “Dopo essere finalmente ‘tornato a casa’ nel mio nuovo alloggio dopo una grande operazione, mi sono ritrovato a prendere il sintetizzatore. Non avevo intenzione di comporre qualcosa, volevo solo essere inondato di suoni. Probabilmente continuerò a tenere questo tipo di approccio come se fosse un diario quotidiano.”

https://www.sitesakamoto.com/

https://www.facebook.com/ryuichisakamoto/

12 tracklist:

01 20210310

02 20211130

03 20211201

04 20220123

05 20220202

06 20220207

07 20220214

08 20220302 – Sarabande

09 20220302

10 20220307

11 20220404

12 20220304