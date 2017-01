I Green Day in tour mondiale. Con il nuovo album fuori dal titolo “Revolution Radio” il tour mondiale del gruppo punk rock californiano toccherà anche l’Italia: quattro i live nei prossimi giorni.

Per il dodicesimo album il gruppo capitanato da Billie Joe Armstrong ha prima fatto una serie di concerti in piccoli club degli Stati Uniti per poi lanciarsi in una tournèe che si prospetta lunga e piena di fans.

Il nuovo album uscito ad ottobre per la Reprise records conferma il peso di una band nata dal basso (vi ricordiamo che i primi album erano pubblicati da una misconosciuta Lookout records che ha battezzato anche Operation ivy, Screeching Weasel, The Mr T Experience, The Queers) oramai celebrata anche con l’inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame nonché vincitrice di diversi Grammy Awards.

http://www.greenday.com/

https://www.facebook.com/GreenDay

Queste le prossime tappe dei Green Day che vedono, er tutte le date europee, gli Interrupters come open act:

10 gennaio 2017 – Torino, Pala Alpitour

11 gennaio 2017 – Firenze, Mandela Forum

13 gennaio 2017 – Bologna,Unipol Arena

14 gennaio 2017 – Milano, Mediolanum Forum.