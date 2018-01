Un disco apparentemente atipico per una label come la Ninja Tune. Votata a sonorità elettroniche, tra lavori sperimentali, electro-jazz, glitch e disco cut-up anni 90 questo lavoro dell’artista pachistana è per etichetta l’inglese un bel segno dei tempi. Dream-pop, shoegazing leggero ci trasportano intensamente agli inizi degli anni 90.

Nabihah Iqbal, Dj di stanza in UK, speaker radiofonica e con il moniker di Throwing Shade anche producer; inanella undici tracce che non sfigurerebbero nei cataloghi Creation o 4AD. Synth e batterie elettroniche, voce dilatata e partiture new wave fanno di Weighing Of The Heart un album nostalgico che non aggiunge molto alla storia di un genere che oggi vive di ricordi oppure in ambienti dark-wave di nicchia.

In complesso il lavoro non è malvagio, curato e con un’ identità precisa che di questi tempi non è male avere. Pane per i propri denti per gli aficionados che potranno ‘esaltarsi’ con le tracce “In visions” e “Feel so right” mentre con “Zone 1 to 6000″ e “Untitled Friday” il suono assume timbriche più synth-pop ricordando a tratti i Pet Shop Boys.

http://nabihahiqbal.com/

https://www.facebook.com/NabihahIqbalOfficial/

autore: GianDino Daino