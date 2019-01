Gli Stereolab, storica band anglo-francese di space pop, hanno annunciato il ritorno dal vivo. Durate il 2019 il gruppo capitanato dalla versatile Lætitia Sadier tornerà a calcare i palchi e l’appuntamento più atteso è al Primavera Sound 2019 di Barcellona. Nei prossimi mesi il gruppo ristamperà anche i seguenti album: “Transient Random Noise-Bursts With Announcements” (1993); “Emperor Tomato Ketchup” (1996), “Dots and Loops” (1997), “Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night” (1999), “Sound-Dust (2001)” e infine “Margerine Eclipse” del 2004.

