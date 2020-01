The Strokes eseguono un brano inedito e annunciano il nuovo album.

Gli Strokes, durante la performance al Barclays Center di Brooklyn in occasione del Capodanno, hanno eseguito “Ode to the Mets” un nuovo brano che farà parte del prossimo disco. Durante lo show, Julian Casablancas (nella foto) ha confermato che un nuovo album integrale – il primo della band dal 2013 - verrà rilasciato in questo nuovo anno. Inoltre hanno suonano una nuova canzone intitolata “Ode to the Mets“.

L’annuncio di Casablancas è stato apparentemente stimolato da un gruppo di fan che invitando la band ha suonare brani da Angles, il loro album del 2011. “Non ricordo Angles” ha detto dal palco mentre invitava il resto della band ad eseguire una nuova canzone.

“Sì, presto uscirà un nuovo album! 2020, arriviamo!”, ha detto Casablancas alla folla. “Gli anni 2010, indipendentemente da come si chiamassero, li abbiamo tolti. E ora siamo stati scongelati e torniamo”.

Durante lo spettacolo, The Strokes ha suonato un’altra delle loro nuove canzoni, “The Adults Are Talking”, che ha debuttato nel 2019. Per l’occasione con Mac DeMarco (che ha aperto lo spettacolo) hanno suonato una rarità ovvero Room On Fire “Modern Girls & Old Fashion Men” che non veniva eseguita dal vivo dal 2003.

