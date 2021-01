Joan As Police Woman, ascolta in streaming il nuovo album “Live”.

Il 29 gennaio arriva Live, il nuovo album di Joan As Police Woman e la sua incredibile band, registrato dal vivo in studio a New York per documentare il Damned Devotion Tour del 2018.

Ascolta

Joan As Police Woman Live by Joan As Police Woman

In quest’anno così particolare che ci ha costretti a rallentare o addirittura a fermarci, Joan ha preso parte al nuovo album dei Gorillaz, puoi ascoltare “Simplicity” qui, pubblicato il suo secondo album di cover Cover Two e finito di lavorare sul suo Live album, in uscita su Sweet Police. Registrato dal vivo in studio alla fine del 2018 e mixato durante il lockdown a marzo 2020, in questo nuovo lavoro Joan As Police Woman e la sua fantastica band si mostrano in forma smagliante.

Joan Wasser racconta: “Damned Devotion è stato pubblicato il 14 febbraio del 2018 e noi abbiamo registrato questo live album il 27 novembre dello stesso anno, dopo sei mesi passati in tour. Il primo concerto a Istanbul è stato molto diverso da quello di New York City al nostro ritorno. La musica è un essere vivente e in quanto tale cresce e cambia, riempiendo ogni spazio, proprio come l’acqua. Quest’album rappresenta questa evoluzione.

Parker Kindred, Jacob Silver, Eric Lane e io adoriamo suonare insieme. E, se hai avuto occasione di vederci sul palco, lo avrai già capito. Nel tempo si è costruito un rapporto di fiducia e dedizione totale alla musica, ci lasciamo trasportare dalla sua evoluzione naturale. Ogni sera era come percorrere un nuovo sentiero in una foresta incantata.

Dopo aver dormito un bel po’ a causa del jet lag, ci siamo ritrovati ai Faraway Jazz Studios di Robin Macmillan. Eravamo l’ultima sessione di Robin e abbiamo registrato subito tutti i 17 brani, senza mai fermarci. Nonostante non avessimo il nostro pubblico, abbiamo suonato come se fosse l’ultimo show dell’anno, e in effetti è stato proprio così.

Quando, a marzo di quest’anno, ci siamo ritrovati in lockdown, ho pedalato ogni giorno verso Trout Recording per incontrare Adam Sachs, ingegnere del suono, e mixare il disco. Lavorare a questi brani che erano pieni di vita ci ha aiutati molto a superare quel periodo. Sarò per sempre grata ad Adam, per la sua incredibile concentrazione e la sua dedizione alla musica.

facebook.com/joanaspolicewoman

http://joanaspolicewoman.com/



TRACKLIST

Wonderful

Warning Bell

Tell Me

Eternal Flame

Damned Devotion

Start of My Heart

What Was It Like To Be You

Valid Jagger

Rely On

I Defy

Steed

Talk About It Later

Silly Me

Run for Love

The Silence

The Magic

Kiss