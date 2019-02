A Napoli la fiera Vinylove e la mostra per i 30 anni di Freak Out.

Si svolgerà al Complesso Palapartenope il 10 Febbraio, dalle ore 10.00 alle 21.00, con un biglietto di ingresso di 3 euro e ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni; la Fiera del Disco e della Musica Vinylove, promossa dalla Iuppiter già società organizzatrice del Discodays di Napoli.

“Ama la musica, regala un vinile”, con questo claim, Vinylove propone il primo appuntamento di un evento dedicato alla musica nel mese in cui si celebra l’amore. Durante la giornata, oltre all’opportunità di comprare tanto vinile, nuovo o usato che sia, musica dal vivo con gli unplugged di Francesco Di Bella (24 Grana), Malatja, Profugy e Marcondiro. Inoltre verrà presentato in esclusiva il progetto del collettivo cross-mediale XXXV che presenta “WeTransfer” il progetto artistico realizzato grazie al file sharing.

Protagonisti al Vinylove anche noi con l’iniziativa “introducing at Freak Out Magazine 30th anniversary”.

Appuntamento con la nostra mostra itinerante che, in occasione del nostro trentennale, proponiamo come fase introduttiva al nostro futuro compleanno. In mostra alcune tra le locandine di concerti da noi organizzati/promossi/supportati. Dopo un primo appuntamento a dicembre ecco a voi il secondo appuntamento che farà rivivere momenti magici per gli appassionati di musica live. Alcune locandine introvabili di concerti tenuti oltre 15 anni fa ci faranno fare un tuffo nella memoria ricordando, e apprezzando, momenti storici per il circuito live regionale e nazionale.

In estate Freak Out celebrerà il terzo decennio di attività come magazine, da fanzine fotocopiata a free press a colori al portale internet abbiamo visto alternarsi generazioni di appassionati di musica e da sempre ha affiancato la sua attività giornalistica a promoter di concerti.

Queste le presentazione dei live in programma:

Francesco Di Bella, il cardillo della canzone napoletana, presenterà il suo ultimo lavoro discografico uscito anche in versione vinile, dal titolo ‘O diavolo. Appena pubblicato dall’etichetta discografica La Canzonetta Record, il 33 giri (che si differenzia dal cd per una diversa disposizione della track list) verrà presentato live alle ore 17 con l’inseparabile chitarrista Alfonso Bruno detto Fofò. Francesco Di Bella invita così tutti gli appassionati del vinile, nonché i suoi fans per l’ascolto di qualche brano del nuovo lavoro (non può mancare l’esecuzione della title track) e per il firma-copie degli LP stampati in formato elegante con carta lucida e colori vivi con la copertina curata da David Diavù Vecchiato autore dai disegni psicotici e dalle tinte forti. Le nove tracce contenute nel disco confermano l’evoluzione musicale di un discorso artistico iniziato da Di Bella nel 2011 sulla musica d’autore: storie che, ogni giorno, si osservano o si immaginano; storie di disagio, di amore e di speranza, ma anche di sofferenza e di nostalgia. E non mancano, come consuetudine del Di Bella, anche storie di leggerezza e di quotidianità.

Alle ore 18 ci sarà la presentazione del progetto “We transfer” curato dal collettivo multimediale XXXV. WeTransfer è un’opera sonora che ha coinvolto 50 musicisti e 50 videomaker. Il progetto – ideato da Nicodemo, ovvero Nicola Pellegrino, sarà pubblicato a breve da LAP, Laboratorio Artigianale di Pazzia, un nome che ben esemplifica la portata rivoluzionaria, innovativa e dissacrante dell’incubatore di idee che fa incontrare e scontrare alcuni tra gli artisti più innovatori del panorama culturale italiano. Ed è dall’incontro/scontro di cinquanta menti artistiche che sono nati i cinque brani raccolti sotto l’egida We Transfer: Un «esperimento artistico – raccontano gli ideatori – per partecipare e/o reagire alle dinamiche del presente, un manifesto di condivisione culturale, un’esperienza che nasce dall’urgenza di vivere il tempo non solo come divenire, ma come opportunità di conoscenza, confronto, crescita. Cinque brani, la sonorizzazione di un viaggio ideale. Versi, deliri, fiati, archi e poi elettronica e musica modale, ritmi, corde, tasti: una quantità industriale di file trasferiti».

Tra gli artisti che hanno preso parte al progetto troviamo: Roberto Dell’Era degli “Afterhours”; Kole Laca de “Il Teatro degli Orrori”; Flavio Ferri dei Delta V; Marco Fasolo dei “Jennifer Gentle”; Giorgio Consoli frontman dei “Leitmotiv” e attore di teatro e cinema; Riccardo Tesio dei “Marlene Kuntz”; Anacleto Vitolo; Marcello Colasurdo; Teresa De Sio; Tony D’Alessio del “Banco del Mutuo Soccorso”; Jasmina Tesanovic; Garbo; Giuseppe Fontanella dei “24 Grana”; il dj old school Tony Ponticiello; il producer e voce dei “Soerba” Luca Urbani e tantissimi altri musicisti ed artisti plurimedia. Alla presentazione saranno presenti: Giuseppe Fontanella, Johnny Paglioli, Roberto Policastro, Cristiano de Divitiis, Paolo Sessa, Camillo Mascolo, Mario Formisano degli AlmaMegretta, Gnut, Mr Time aka Tony Ponticiello e Tony D’Alessio del Banco Mutuo Soccorso.

I Malatja festeggiano i 25 anni di attività. La storica band grunge-rock di Angri torna sulle scene con un nuovissimo lavoro discografico targato Rhino Records. La band guidata da Paolo Sessa presenterà – alle ore 19 – in versione unplugged “Ruminogioia” album di otto tracce cantate in italiano con testi più meditativi ma dal sound sempre aggressivo.

Il giovane trio Profugy ha da poco pubblicato, per l’etichetta Uroboro Music, il secondo album “Stato Confusionale” e presenterà alle ore 12 le undici tracce in versione unplugged. I brani sono scritti e arrangiati da Max Lauritano e oscillano tra il folk e il pop-rock.