Il producer DJ Muggs diventa The Black Goat e pubblica un nuovo album. Ascolta.

Lawrence Muggerud, meglio conosciuto come DJ Muggs, è un prolifico e noto producer hip hop americano. L’ex dj dei Cypress Hill, conosciuto anche come Soul Assassins ha collaborato tra gli altri con Dr. Dre, B-Real, La the Darkman, Mobb Deep, RZA, GZA, Goodie Mob, KRS-One e Wyclef Jean. Oggi annuncia una nuova release di dieci tracce strumentali e per l’occasione ha cambiato il moniker in DJ Muggs The Black Goat riproponendosi con con il suo inimitabile stile dai beat oscuri.

Di seguito potete ascoltare il primo estratto dal titolo ‘The Chosen One’, un brano che vuole essere innovativo ma che conferma il tipico stile di DJ Muggs. La traccia è estratta ‘Dies Occidendum‘ il nuovo capitolo discografico della sua lunga storia che sarà pubblicato dalla label Sacred Bones Records il 12 marzo in versione cd, vinile ed. limitata e in digitale.

https://www.facebook.com/DJMUGGS.OG

https://djmuggstheblackgoat.bandcamp.com/

DJ Muggs The Black Goat – ‘Dies Occidendum’ tracklist:

1. Incantation

2. The Chosen One

3. Nigrum Mortem

4. Liber Null 777

5. Alphabet of Desire

6. Subconcious

7. Veni Vidi Amavi

8. Anointed

9. Anicca

10. Transmogrification