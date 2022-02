Ascolta la prima traccia dal ventiseiesimo album degli sloveni Laibach.

Gli sloveni Laibach hanno annunciato i dettagli del nuovo album intitolato Wir sind das Volk (ein Musical aus Deutschland). Il ventiseiesimo studio album verrà pubblicato il 25 Marzo in formato deluxe CD dalla label tedesca Mute records. Il 10 giugno seguirà una riedizione in doppio vinile con ampliamento delle note di copertina.

L’album raccoglie la musica dell’acclamata produzione teatrale Wir sind das Volk (“We are the People”), presentata per la prima volta al teatro Hebbel am Ufer (HAU) di Berlino l’8 febbraio 2020. Sono stati eseguiti altri due spettacoli, prima che la produzione fosse interrotta a causa della pandemia. Nel 2021 Laibach ha aperto il Festival di Klagenfurt con una versione slovena della stessa produzione e si è esibito in altri due spettacoli esauriti al Kino Šiška di Lubiana. A marzo di quest’anno gli spettacoli riprenderanno all’HAU di Berlino, con altri confermati per Zagabria, Lubiana, Amburgo, Maribor e nella Capitale Europea della Cultura, Novi Sad.

