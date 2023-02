ANCE – Ergonomia domestica (Radici Music)

Ance è lo pseudonimo di Andrea Lovito, cantautore quarantaduenne toscano, in attività dal 1999 sia nel mondo della musica che del teatro. Partito con il punk, con il tempo ANCE si è aperto ad altri stili giungendo all’intrigante miscela tra affilato e puntuale cantautorato e sonorità rock di vario tipo. In questo lavoro, infatti, partendo da una fotografia, fatta con l’autoscatto, di ciò che ha vissuto durante il lockdown con “Chiuso in casa”, nella quale è abile nell’usare toni pertinenti su complotti e malattia reale; si esprime poi con il buon rock solido di “Ergonomia domestica”, nella quale si concentra sugli oggetti casalinghi, evocando il Bugo ‘casalingo’. L’artista toscano regala poi un’ottima ballata cantautorale sulla condizione umana contemporanea in “Homo sapeins”, la quale non esita a parlar male del capitalismo, brano che per le tematiche fa il paio con il coinvolgente blues di “Dannato blues”. Non manca poi la ballata romantica di “Hai bisogno” e si lascia andare alla malinconia con “Niente cambia invano”. Nel complesso un lavoro completo nel quale vengono toccate le varie parti del cantautorato, da quello impegnato e volto al sociale, a quello romantico, passando per quello introspettivo.

https://www.facebook.com/ancemusic

autore: Vittorio Lannutti