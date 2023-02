Built To Spill, tour italiano di tre date per il gruppo di Doug Martsch.

Con il nuovo album uscito lo scorso autunno per Sub Pop Records, ennesima gemma nel lungo percorso di Doug Martsch e dei suoi Built to Spill, si confermano tra i padri fondatori dell’indie rock americano. Una carriera costellata di successi e ben radicata tra i suoi ascoltatori e che riesce a creare nuova musica accattivante con una facilità disarmante: il viaggio psichedelico del loro nono album When the Wind Forgets Your Name mostra una freschezza incredibile per qualcuno da tanti anni sula scena e forse ha aiutato il passaggio su Sub Pop, la mitica etichetta indipendente americana, forgiatrice di tanti successi.

Built to Spill tornano in tour Italia per tre date a maggio, queste le tappe:

28 maggio 2023 al Locomotiv di Bologna; 29 maggio 2023 a Largo Venue di Roma; 30 maggio 2023 al club Santeria di Milano.

