Animal Collective – Crestone [Original Score] (Domino Soundtracks)

“Crestone” è un documentario/film scritto, prodotto e diretto da Marnie Ellen Hertzler, in collaborazione con Memory, che narra la vita in solitudine nel deserto del Colorado di alcuni Soundcloud rapper dediti alla coltivazione d’erba e al caricamento di musica su internet; agli Animal Collective il compito di curane la colonna sonora.

Come sempre accade in questi casi, recensire una soundtrack, disancorando la stessa dalle immagini alle quali è legata, rischia di risultare un lavoro monco, atteso che sul web, al momento, si è reperito solo il “trailer” del documentario, alcuni interventi di Marnie Ellen Hertzler, un’intervista agli Animal Collective e il “video” del brano “Sand That Moves” che, nella commistione di immagini e musica, non lesina richiami a “viaggi” e esperienze desertiche non certo innovative.

Detto ciò, “Crestone” è confezionato con sedici brevi “momenti” collegati tra loro, ai cui suoni ambientali e alle tenui ritmiche vengono accostate didascaliche voci narranti (“Dome Yard”, “Scavengers”) e musica concreta, sia essa reale o simulata (“Boxing Breathing” su tutte).

Pochi i momenti di disturbo della quiete (“EBS”) e gli inserti noise, sempre contenuti tra argini di un confortevole ambient (“Ramshack” e “Zapata Falls” ne sono un esempio) o in lotta con frammentate melodie emergenti (“Sloppy’s Dream”).

https://memory.is/crestone

http://www.myanimalhome.net/

https://anmlcollectve.bandcamp.com/album/crestone-original-score

https://www.dominomusic.com/releases/animal-collective/crestone-original-score/lp

autore: Marco Sica