Gli Offspring, il decimo album verrà pubblicato in aprile. Ascolta il singolo.

Gli Offspring pubblicheranno il decimo album il prossimo aprile. Lo storico gruppo californiano di punk rock, diventato mainstream con i Green Day dopo anni di gavetta indie, torna con un nuovo lavoro discografico dopo nove anni di silenzio.

Il frontman Bryan “Dexter” Holland e il chitarrista Kevin “Noodles” Wasserman (nella foto) durante una trasmissione radio hanno annunciato il loro ritorno discografico: “Non sappiamo davvero come descriverlo. Immaginiamo sia punk rock, ma poi inseriamo un paio di canzoni che non sono quelle che normalmente prevedi. Abbiamo un sacco di ‘cose’ veloci dentro e ne siamo davvero felice. E’ quasi finito e stiamo cercando di mettere insieme un piano per rilasciarlo. “

L’album è intitolato Let The Bad Times Roll e verrà pubblicato su Concord Records il 16 aprile ed è il terzo prodotto con Bob Rock ( Metallica, Mötley Crüe, Bon Jovi, Aerosmith, the Tragically Hip, the Cult, 311).

Tracklist:

This Is Not Utopia

Let the Bad Times Roll

Behind Your Walls

Army of One

Breaking These Bones

Coming for You

We Never Have Sex Anymore

In the Hall of the Mountain King

The Opioid Diaries

Hassan Chop

Gone Away

Lullaby