Belle And Sebastian: undicesimo album e tour che passa anche per Milano.

Tornano a pubblicare, e suonare dal vivo, i Belle And Sebastian. la big band scozzese ha registrato a Glasgow A Bit Of Previous. L’undicesimo album vedrà la luce il 5 maggio per la rinomata Matador records.

Stuart Murdoch - frontman della band – racconta come è nato l’album: “L’abbiamo fatto insieme alla nostra città. Questo album è stato il primo interamente registrato a Glasgow dai tempi di Fold Your Hands Child risalente al ’99. Ogni mattina suonavamo, scrivevamo, sperimentavamo cose nuove insieme, prendevamo il proverbiale pezzo d’argilla ed ogni giorno lo modellavamo. Il risultato è un album tra i più diversi ed eccitanti del catalogo della band, autoprodotto e registrato (con l’aiuto di Brian McNeill, Matt Wiggins, Kevin Burleigh e Shawn Everett.”

L’annuncio di A Bit Of Previous è accompagnato da un primo singolo dal titolo “Unnecessary Drama” – che potete vedere e ascoltare qui sotto – e dalla programmazione di un lungo tour per il 2022-2023 che passerà anche per Milano il 26 gennaio 2023 presso il Fabrique.

https://belleandsebastian.com/

https://www.facebook.com/belleandsebastian

A Bit Of Previous Track List 1. Young And Stupid 2. If They’re Shooting At You 3. Talk To Me Talk To Me 4. Reclaim The Night 5. Do It For Your Country 6. Prophets On Hold 7. Unnecessary Drama 8. Come On Home 9. A World Without You 10. Deathbed Of My Dreams 11. Sea Of Sorrow 12. Working Boy In New York City