Dopo otto anni torna con un nuovo album Ben Folds. Ascolta.

Erano otto anni che il compositore Ben Folds non pubblicava un nuovo album, uscirà a giugno e sarà intitolato What Matters Most. Tra gli ospiti annucniati troviamo uby Amanfu, dodie e Tall Heights.

Il progetto è composto da 10 tracce co-prodotte a Nashville con Joe Pisapia e saranno pubblicate il 2 giugno su New West Records. Il singolo principale è “Winslow Gardens” che potete ascoltare qui sotto.

“In questo album ho concentrato mestiere ed esperienza”, dice Folds. “Dal punto di vista sonoro, lirico, emotivo, non credo sia un album che avrei potuto fare in nessun altro momento della mia carriera”.

“Sono un artista che proviene dall’era del vinile, e questo forse più di qualsiasi altro disco che ho realizzato è un vero album”, afferma. “Volevo fare un album che fosse generoso, che fosse utile”.

What Matters Most track listing

1. “But Wait, There’s More”

2. “Clouds with Ellipses” (featuring dodie)

3. “Exhausting Lover”

4. “Fragile”

5. “Kristine from the 7th Grade”

6. “Back to Anonymous”

7. “Winslow Gardens”

8. “Paddleboat”

9. “What Matters Most”

10. “Moments” (featuring Tall Heights)