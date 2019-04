Leader e voce di Giant Sand, Howe Gelb arriva in concerto in Italia con ‘Gathered Tour’, tre appuntamenti dal vivo per presentare ‘Gathered’, il nuovo album pubblicato lo scorso 8 marzo su etichetta Fire Records. Il disco, che arriva a tre anni di distanza da ‘Future Standards’, vede la collaborazione di numerosi artisti, tra cui Gabriel Naim Amor, Fernando Vacas, Juan Panki, The Lost Brothers, Anna Karina, JB Meijeres, Kira Skov e, non ultima, la figlia Talula.

Fondatore dei Giant Sand, il prolifico musicista dell’Arizona ha all’attivo più di venti album come solista, che si vanno ad aggiungere a quelli incisi con Giant Sand, circa una trentina, con gli Arizona Amp and Alternator, con The Band of Blacky Ranchette e con gli OP8. Già dai primi anni Ottanta Howe Gelb si delinea come uno dei migliori protagonisti della scena musicale alternative-country-folk statunitense, apripista per artisti del calibro di Wilco, Calexico e Grandaddy. La prima autoproduzione risale al 1983, a nome Howe Gelb, mentre nel 1985 inizia la sua avventura con Giant Sand, con il mitico esordio ‘Valley of Rain’, un must per gli amanti del country blues alternativo. L’ultima pubblicazione con Giant Sand – ribattezzati per l’occasione come Giant Giant Sand, grazie alla formazione di dodici elementi – è ‘Tucson’, opera rock dedicata alla città dell’Arizona dove Howe Gelb è cresciuto. Il disco ha avuto un grande successo ovunque.

Dotato di grandi capacità cantautoriali, l’instancabile Howe Gelb ha pubblicato a marzo ‘Gathered’, l’ultimo album solista in perfetto stile folk da chansonnier. Registrato in sette diverse città del mondo, il disco vede la partecipazione di numerosi artisti che contribuiscono a rendere ‘Gathered’ un disco ancora più intimo e autentico.

www.howegelb.com

www.facebook.com/howegelbmusic

www.firerecords.com/product/howe-gelb-gathered/

Queste le tappe:

martedì 9 aprile

Roma – Auditorium di Spin Time Labs

Unplugged in Monti

prezzo del biglietto: 15,00 Euro + d.p.

mercoledì 10 aprile

Carpi – Mattatoio

prezzo del biglietto: 8 € + d.p. o 10 € in cassa la sera del concerto

venerdì 12 aprile

Torino – Spazio211

prezzo del biglietto: 10 € + d.p.