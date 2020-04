COMICON lancia la 22°edizione del concorso di Fumetto e Grafica IMAGO, nato da un’idea dello scrittore Maurizio Ponticello.

In un momento storico così incerto, dove siamo tutti “fisicamente fermi”, COMICON invita giovani talenti e appassionati ad impugnare matite e strumenti grafici per mettersi in gioco esponendo le proprie opere al pubblico social. Infatti, in attesa di poter definire le prossime date di COMICON e quindi di Imago, invitiamo tutti i partecipanti a inviarci una foto del proprio lavoro che verrà così pubblicato sui canali social del festival e del concorso. L’opera che riceverà più like otterrà il Social Award, un premio offerto dai nostri partner.

«Abbiamo voluto dare il via a questo speciale premio Imago 2020 per offrire un’occasione di svago alle famiglie, sofferenti per il lungo periodo di restrizioni che tutti stiamo vivendo – ha dichiarato Maurizio Ponticello, scrittore e fondatore del Premio –. Realizzare un disegno per il nostro concorso, significa centrarsi su se stessi, liberare la mente e tenere fuori la porta la paura del contagio. Ci aspettiamo una grandissima partecipazione di talenti che, finalmente, con l’appoggio dei propri familiari, potranno esprimersi al meglio e con tutta calma: facciamo che la Quarantena diventi una opportunità!».

Tema di questa edizione: I (ri)tratti della musica. Sono soltanto sette note, eppure secondo gli antichi sono il motore stesso dell’Universo. Certamente, con le loro melodie segnano il tempo di tutta la nostra vita, e sono capaci di evocare sensazioni diverse in chi le ascolta. Immaginereste un film senza colonna sonora? E la vostra vita? La musica è ovunque, ci tiene compagnia mentre aspettiamo l’autobus, ci culla quando siamo tristi o ci fa ballare quando siamo allegri. Inoltre, anche se ognuno preferisce un genere diverso dall’altro, la musica è per tutti, e tuttavia può veicolare tanti messaggi differenti: d’amore, di speranza, di rabbia e di protesta.

E per voi, che cos’è la musica? Provate a trasmettere una vibrazione: cercate di far suonare la vostra illustrazione e di rappresentare – con un disegno, con una grafica o con un fumetto – le emozioni che vi suscita la musica, o come influenza i vostri ricordi e le vostre vite anche nelle piccole cose; oppure, raccontateci degli idoli a cui siete legati.

Allora, voi come disegnereste la musica?

Ricordiamo che il Concorso è aperto agli studenti di istituti scolastici di ogni ordine e grado, hobbisti, appassionati del disegno, del fumetto, dell’illustrazione e della grafica. Sono esplicitamente esclusi dal partecipare le opere di plagio, i professionisti, di ogni genere e livello (ovvero chi percepisce compenso per il proprio lavoro di disegnatore e/o grafico).

L’elaborato cartaceo dovrà essere inviato entro il 13 giugno come indicato dal bando completo (link), è possibile inviare una foto del lavoro tramite e-mail (imago@comicon.it) o messaggio privato alle pagine facebook COMICON e Imago, scrivendo i propri dati personali (gli stessi richiesti dalla scheda di partecipazione), per velocizzare il lavoro di selezione.

Seguiteci sul sito e i social di COMICON e Imago per tutti gli aggiornamenti.

QUI IL BANDO DI PARTECIPAZIONE