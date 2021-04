Bobby Gillespie dei Primal Scream pubblica un album in duetto con Jehnny Beath.

Il frontman dei Primal Scream Bobby Gillespie e la voce delle Savages Jehnny Beath per la prima volta insieme in un profondo concept album sul tema del “disincanto”. Uscirà per la Third Man Records di Jack White (in formato digitale, cd e vinile) il 2 luglio “Utopian ashes” un lavoro che racconta della perdita, della cattiva comunicazione e del blocco emotivo che una coppia sposata sperimenta quando si rende conto che la relazione è ormai giunta al termine.

“Utopian Ashes” attinge alla tradizione dei classici country soul, come “Grievous Angel” di Gram Parsons e Emmylou Harris e “We Go Together” di George Jones e Tammy Wynette, per affrontare la pesante realtà di un amore che si spegne. È un album per persone che hanno affrontato l’inevitabile tristezza che deriva dall’età e hanno raggiunto la consapevolezza sulla vita che ne deriva. Non addolcisce la pillola, ma raggiunge quello che dovrebbe essere l’obiettivo di ogni buona arte: farci sentire meno soli. E sebbene non sia autobiografico, canalizza l’esperienza dei due cantautori.

«Nello stesso modo in cui si creano dei personaggi per un romanzo, noi abbiamo creato dei personaggi per questo album – afferma Jehnny Beth – Ci metti te stesso, per riuscire a capire la condizione umana. Quando canti devi essere autentico. Questo è tutto ciò che conta».

«Quando scrivi una canzone, unisci la tua esperienza con la fantasia e crei arte - aggiunge Gillespie – Pensavo a due persone che vivono sole, insieme ma separate, che esistono e soffrono di un malessere psichico, che continuano a tirare avanti per responsabilità e impegni. Riguarda la caducità di tutto, un fatto che tutti devono affrontare a un certo punto della loro vita».

Bobby Gillespie e Jehnny Beth si sono incontrati per la prima volta nel 2015, quando sono stati entrambi invitati a esibirsi con i Suicide al Barbican di Londra. L’estate successiva Jehnny Beth si è unita ai Primal Scream sul palco per un duetto su “Some Velvet Morning” di Nancy Sinatra e Lee Hazlewood, che ha consolidato il legame tra i due artisti. Nel 2017 si sono riuniti a Parigi per le sessioni di registrazione, accompagnati dal partner musicale di Beth, Johnny Hostile, e dal resto dei Primal Scream. Il sound iniziale, improntato sull’elettronica, si è gradualmente evoluto in un disegno sonoro più ricco, tra soul, country, blues e rock ‘n’ roll.

Il singolo “Remember We Were Lovers” dà un primo assaggio dell’album, con l’unione emozionante delle voci di Gillespie e Jehnny Beth che esprimono opinioni ‘disperatamente disparate’ mentre la loro relazione vacilla.

Oltre a Bobby Gillespie e Jehnny Beth, l’album è stato registrato da Johnny Hostile (basso) insieme al trio dei Primal Scream Andrew Innes (chitarra), Martin Duffy (piano) e Darrin Mooney (batteria).

“Utopian Ashes” tracklist:

Chase It Down

English Town

Remember We Were Lovers

You Heart Will Always Be Broken

Stones of Silence

You Don’t Know What Love Is

Self-Crowned King of Nothingness

You Can Trust Me Now

Living A Lie

Sunk In Reverie

