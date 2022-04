Roxy Music: reunion live per Brian Ferry si celebra l’album di debutto.

I Roxy Music andranno in tour dopo undici anni di inattività. La band inglese, capitanata da Bryan Ferry, Andy Mackay, Phil Manzanera e Paul Thompson, celebrerà il 50° anniversario l’omonimo album di debutto uscito a giugno del ’72 per la Island/Reprise. La band suonerà negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito a settembre e ottobre, e nella maggior parte delle date nordamericane c sarà da St. Vincent.

https://www.roxymusic.co.uk/

https://www.facebook.com/roxymusic/

Questo il tour:

07 settembre Toronto, Onatrio – Scotiabank Arena ^

09 settembre Washington, D.C. – Capital One Arena ^

12 settembre New York City, NY – Madison Square Garden ^

15 settembre Philadelphia, PA – Wells Fargo Center ^

17 settembre Boston, MA – TD Garden

19 settembre Chicago, IL – United Center ^

21 settembre Austin, TX – Moody Center ^

23 settembre Dallas, TX – American Airlines Center ^

26 settembre San Francisco, CA – Chase Center ^

28 settembre Los Angeles, CA – The Forum ^

10 ottobre Glasgow, Scotland – OVO Hydro

10-12 ottobre Manchester, England – AO Arena

10-14 ottobre London, England – The O2

^ with St. Vincent