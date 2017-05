La storica punk band italiana da qualche tempo è tornata in attività. Da tutto ciò non poteva che scaturire un album, seguito di Uppers, datato addirittura 2002.

Bisognerà attendere il 12 Maggio, giorno in cui uscirà Pop From Hell, il nuovo disco dei Senzabenza che sarà pubblicato dalla label meneghina RocketMan Records.

Il gruppo di Latina, attualmente composto da composta da Nando Ferdinandi (voce), Sebi Filigi (chitarre), Max Bergo (batteria) e Daniele Nonne (tastiere), l’ha registrato col supporto di ben sedici bassisti della scena punk nostrana, causa la mancata partecipazione del membro originario Massy.

In basso trovate il video del brano omonimo Pop From Hell. Di seguito le prossime date del loro tour:

20/05 Spazio Ligera, Milano

09/06 Danny Says, Piacenza

10/06 Blah Blah, Torino

25/08 Festarock, Novedrate (CO)

La tracklist:

1 London Town

2 A Street Car Named Desire

3 Do You Wanna To Bring Me Down

4 Someone

5 Chinese Take Away

6 Pop From Hell

7 She Is Gone Again

8 Solitary Man

9 Never Really Hurts

10 I Only Need you On Saturdays

11 Suzanne

12 You Told Me Lies

13 Mrs. Lucy Simmons

14 Father Jack

15 She is Just A Runaway

16 Ten Day Holyday

www.twitter.com/Senzabenzapunk

www.facebook.com/senzabenza.gigius