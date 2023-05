The Orb: nuovo album. Ascolta e goditi la cover dei Fucked Up.

Gli inglesi The Orb sono senza dubbi considerati dei padri dell’elettronica e dopo l’album Abolition of the Royal Familia del 2020 tornano con il nuovo album Prism che esce su Cooking Vinyl ed è disponibile su Bandcamp. Il diciassettesimo album del duo formato da Alex Patterson e Michael Rendall è l’ennesimo universo di musica house, dub e ambient con esplorazioni funk e afrobeat. Di seguito potete ascoltare l’album. Nel frattempo i punk canadesi Fucked Up hanno pubblicato una cover di un classico del duo britannico e rifanno “Quality Sound” brano inserito nel nuovo EP “Cops”, anch’esso in uscita questa settimana.

https://www.theorb.com/

https://www.facebook.com/TheOrb

https://www.instagram.com/theorblive/

Prism by The Orb