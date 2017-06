La storica band britannica, guidata al solito da quella lingua lunga di Mark E. Smith, è pronta a ripresentarsi sul mercato discografico.

Il fatto avverrà il prossimo 28 Giugno con New Facts Emerge, album che sarà pubblicato dalla Cherry Red Records. La nuova release è stata prodotta dallo stesso Smith insieme al batterista del gruppo Kieron Melling col supporto dell’ingegnere del suono Ding.

In basso ne trovate un paio di estratti, Fol De Rol e Second House Now, eseguiti dal vivo in una recente live inglese dei The Fall. Buona visione.

La tracklist:

1 Segue

2 Fol De Rol

3 Brillo De Facto

4 Victoria Train Station Massacre

5 New Facts Emerge

6 Couples Vs Jobless Mid 30’s

7 Second House Now

8 O! ZZTRRK Man

9 Gibbus Gibson

10 Groundsboy

11 Nine Out Of Ten

