I Gang of Four hanno annunciato un nuovo EP contenente materiale registrato durante le ultime fasi di vita di Andy Gill, scomparso all’età di sessantaquattro anni nel febbraio di questo tragico 2020.

Si tratta della seconda release dalla dipartita del chitarrista, precedentemente era stato pubblicato un altro EP intitolato “This Heaven Gives Me Migraines”.

La vedova di Gill, Catherine Mayer, ha affermato che il suo defunto marito stava lavorando a questa musica e supervisionava i mix dal letto dell’ospedale fino al suo ultimo giorno di vita.

Il nuovo lavoro è intitolato “Anti Hero” e contiene due inediti: la prima traccia presentata di recente è intitolata ‘Forever Starts Now’, il secondo singolo invece è ‘Day Turns to Night’ scritta dall’ultimo cantante del collettivo, John Sterry, subito dopo la morte di Gill.

I restanti brani sono invece delle rivisitazioni, il primo è il classico ‘Glass’, contenuto nel disco più conosciuto dei Gang of Four, “Entertainment!” del 1979 e infine troviamo una nuova versione di ‘Change the Locks’ dal più recente “Happy Now” del 2019.

L’EP sarà pubblicato il prossimo 17 luglio. La copertina è opera del celebre artista Shepard Fairey, noto ai più come Obey, che si è offerto di creare un ritratto di Gill a seguito della sua morte. L’illustratore ha dichiarato di essere un grande fan dei Gang of Four: “la band è stata per me un’ispirazione profonda perché ha dimostrato che la grande arte può fondere con forza piacere e provocazione intellettuale. Sono stato onorato di creare un’immagine iconica di uno dei miei eroi”.

I proventi di “Anti Hero” saranno devoluti a favore della Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust, la rete ospedaliera inglese dove Gill era stato curato per una malattia respiratoria nei suoi ultimi giorni.

www.gangoffour.uk

Autore: Luigi Ferrara

