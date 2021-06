Mudhoney, a luglio il trentennale del secondo album ri-editato da Sub Pop

Sarà la loro storica label Sub Pop a pubblicare il prossimo 23 luglio ‘Every Good Boy Deserves Fudge’. In occasione del trentennale del secondo album dei Mudhoney l’album verrà ristampato in edizione deluxe rimasterizzata. La band di Seattle ha deciso di pubblicare un’edizione espansa che includerà l’album originale, un LP bonus di 15 tracce e un CD con 7 canzoni inedite. Dentro ci troverete le note del biografo ufficiale del gruppo, tratte da Mudhoney: The Sound and the Fury from Seattle), e quelle del giornalista. Keith Cameron, Copertina nuova e foto d’archivio più un poster completeranno il box set che vedrà in una prima tiratura anche l’LP in vinile colorato.

Di seguito il nuovo video della traccia “Ounce of Deception”, una b-side del ’91 inclusa sul sette pollici “Let it Slide”, e quello del brano “Generation Genocide“.

https://mudhoney.org/