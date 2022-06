Elvis Costello riunisce la sua prima band e stampa il debutto discografico.

Elvis Costello, insieme al suo vecchio collaboratore Allan Mayes, ha deciso di riunire la sua prima band, che erano i Rusty, e di ristampare l’album di debutto The Resurrection of Rust.

Prima di farsi strada nella scena del pub rock londinese con gli Attractions, Elvis Costello, allora noto come D.P. MacManus—si unì al gruppo rock di Liverpool di Allan Mayes Rusty all’inizio del 1972. Sebbene il gruppo fece molti tour, non riuscì mai registrare in uno studio. Ora, Costello si è riunito con Mayes per il loro album di debutto The Resurrection of Rust, in uscita il 10 giugno via EMI/Capitol. Nel materiale per la stampa, Costello si riferisce all’album come “il disco che avremmo inciso a 18 anni, se qualcuno ce lo avesse permesso”.

L’LP è stato prodotto da Costello e Sebastian Krys e contiene sei brani tratti dalle scalette di Rusty del 1972: cover di “Surrender to the Rhythm” di Nick Lowe e “Don’t Lose Your Grip On Love”, “I’m Ahead” di Jim Ford e due originali; “Warm House” e “Maureen e Sam”. Il disco include anche un arrangiamento che incorpora “Everybody Knows This Is Nowhere” e “Dance, Dance, Dance” di Neil Young. Quest’ultima canzone presenta Costello al violino elettrico.

