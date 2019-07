Michael Stipe: sto componendo, scrivendo e registrando per me stesso.

Michael Stipe di R.E.M. lascia tracce in rete di quello che sarà il suo debut solo album. Durante un set a sorpresa si è esibito (potete vedere qui sotto il video registrato al Museo di storia naturale Webster Hall in New York City ) cantando “Your Capricious Soul” in compagnia di Andy LeMaster dei Now It’s Overhead. Già in onore del March For Our Live il nostro si esibì lasciando tracce di 40 secondi di un brano dal titolo “Future, If Future”. Ma è con questa “Your Capricious Soul”, che sembra essere la sua prima ‘vera’ canzone solista finita, l’ex frontman dei R.E.M. mette un punto fermo avviandosi alla pubblicazione defintiva. Ricordiamo che il gruppo di Athens decise di sciogliersi nel 2011 e dall’ora Stipe ha fatto dell’arte e della fotografia la sua ragione di vita mentre la musica non era più al centro del suo percorso come performer; così pareva fino a qualche mese fa durante i quali è apparso spesso in concerti come ospite speciale, su tutti con l’amica Patti Smith. Ora è ufficiale che avrà una carriera solista, infatti in alcune interviste ha svelato che, oltre alla prossima uscita del libro fotografico Our interference times: a visual record, ha scritto 18 canzoni e che nel prossimo futuro ci sarà un album.

