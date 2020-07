Paul Weller, il tour italiano si sposta al 2021 con l’aggiunta di tre date.

Da alcuni giorni è uscito “On Sunset” il suo quindicesimo album da solista; registrato presso i Black Barn Studios nel Surrey. Il lavoro è un combo di 10 perle dove Weller continua a guardare lontano con una costante ricerca sperimentale. L’ex leader dei Jam sarebbe dovuto esibirsi in Italia in queste settimane ma a causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, il tour di Paul Weller è rimandato al prossimo anno. Di seguito il calendario con l’aggiunta di tre nuove date in sostituzione di quelle previste a Grugliasco (TO) e Locorotondo (BA), purtroppo annullate.

Lunedì 27 Luglio 2020

Nuova data: Martedì 4 Maggio 2021

Firenze, MusArt Festival Nuova venue: Tuscany Hall – lungarno Aldo Moro, 3

Biglietti:

1° settore: € 55,00 + prev.

2° settore: € 50,00 + prev.

3° settore: € 40,00 + prev.

4° settore: € 30,00 + prev.

Venerdì 24 Luglio 2020

Nuova data: Mercoledì 5 Maggio 2021

Roma, Preview Rock in Roma @ Auditorium Parco della Musica / Sala Santa Cecilia – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti:

Platea 1° settore: € 50,00 + prev.

Platea 2° settore: € 45,00 + prev.

Prima galleria 1° settore: € 45,00 + prev.

Prima galleria 2° settore: € 40,00 + prev.

Seconda galleria: € 35,00 + prev.

Galleria 7: € 30,00 + prev.

Venerdì 7 Maggio 2021

Brescia, Gran Teatro Morato – via San Zeno, 168

Biglietti:

Platea: € 50,00 + prev.

Seconda Platea: € 40,00 + prev.

Tribuna: € 30,00 + prev.

Mercoledì 22 Luglio 2020

Nuova data: Sabato 8 Maggio 2021

Pordenone, Anteprima Pordenone Blues Festival Nuova venue: Palasport Forum – via F.lli Rosselli

Posto unico: € 30,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone .

Infoline: info@pordenonebluesfestival.it / info@azalea.it

Domenica 9 Maggio 2021

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 10 Maggio 2021

Bologna, Estragon – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 25 Luglio 2020

Locorotondo (BA), Locus Festival – Masseria Mavù, Contrada Mavugliola, 222

ANNULLATO!!!

Martedì 28 Luglio 2020

Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival – via Crea, 10

ANNULLATO!!!