Metallica, i trent’anni di “Black Album”. Arriva la riedizione ampliata e un progetto speciale.

Per il 30° anniversario di “Black Album”, quinto album omonimo dei Metallica, il 10 settembre uscirà una re-issue. Sarà la label Blackened Recordings, di proprietà della band, a pubblicare il disco.

“The Black Album” venne pubblicato nel 1991 dalla Elektra records ed ancora oggi è considerato il miglior lavoro della band capitanata da James Hatfield. Premiato dal pubblico generalista, e dai fans, raggiunse la vetta della classifica in più di 10 paesi vincendo Grammy e ottenendo per sedici volte come il certificato di disco di platino.

Per celebrare l’anniversario l’album verrà pubblicato rimasterizzato e sarà disponibile in molteplici formati tra cui LP in doppio vinile 180 grammi, CD, digitale e Limited Edition Deluxe Box Set (contenente l’album rimasterizzato su 180G 2LP, un picture disc, tre LP live, 14 CD (contenenti rough mix, demo, interviste, spettacoli dal vivo), 6 DVD (contenenti outtakes, dietro le quinte, video ufficiali, spettacoli dal vivo), un libro con copertina rigida di 120 pagine, quattro laminati del tour, tre litografie, tre plettri per chitarra, una tracolla per il pass dei Metallica, una cartella con fogli di testo e una scheda per il download).

In contemporanea uscirà anche “The Metallica Blacklist”, un progetto ambizioso concepito dal team Metallica per celebrare l’importanza di questa pietra miliare della musica: più di 50 artisti, di estrazione e attitudine musicale diverse tra loro, hanno interpretato il loro pezzo preferito da “Black Album”. In 53 tracce troverete cantautori, artisti country, artisti di musica elettronica e di musica hip hop condividere il loro amore per queste canzoni insieme a punk rockers, artisti indie, icone del rock, del metal, della world music.

Il ricavato di ogni vendita, download o streaming, sarà diviso tra le associazioni di beneficenza scelte dal singolo artista e la Metallica All Within My Hands Foundation. All Within My Hands è stata fondata dai Metallica nel 2017 e si propone di assistere e arricchire la vita dei membri delle comunità che hanno sostenuto la band per anni con l’istruzione della forza lavoro, la lotta contro la fame e altri servizi locali fondamentali.

“The Metallica Blacklist” sarà disponibile in vari formati: digitale, 4 CD e un’edizione limitata di 7 LP in vinile.

https://www.metallica.com/

https://www.facebook.com/Metallica

Questa la tracklist di “The Metallica Blacklist”:

* ALESSIA CARA & THE WARNING – Enter Sandman

* MAC DEMARCO – Enter Sandman

* GHOST – Enter Sandman

* JUANES – Enter Sandman

* RINA SAWAYAMA – Enter Sandman

* WEEZER – Enter Sandman

* SAM FENDER – Sad But True (Live)

* JASON ISBELL – Sad But True

* MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX – Sad But True

* ROYAL BLOOD – Sad But True

* ST. VINCENT – Sad But True

* WHITE REAPER – Sad But True

* YB – Sad But True

* BIFFY CLYRO – Holier Than Thou

* THE CHATS – Holier Than Thou

* OFF! – Holier Than Thou

* PUP – Holier Than Thou

* COREY TAYLOR – Holier Than Thou

* CAGE THE ELEPHANT – The Unforgiven

* VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE – The Unforgiven

* DIET CIG – The Unforgiven

* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH – The Unforgiven

* HA*ASH – The Unforgiven

* JOSÉ MADERO – The Unforgiven

* MOSES SUMNEY – The Unforgiven

* J BALVIN – Wherever I May Roam

* CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE – Wherever I May Roam

* THE NEPTUNES – Wherever I May Roam

* JON PARDI – Wherever I May Roam

* SEBASTIAN – Don’t Tread On Else Matters

* PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM – Don’t Tread On Me

* VOLBEAT – Don’t Tread On Me

* THE HU – Through The Never

* TOMI OWÓ – Through The Never

* PHOEBE BRIDGERS – Nothing Else Matters

* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH – Nothing Else Matters

* DAVE GAHAN – Nothing Else Matters

* MICKEY GUYTON – Nothing Else Matters

* DERMOT KENNEDY – Nothing Else Matters

* MON LAFERTE – Nothing Else Matters

* IGOR LEVIT – Nothing Else Matters

* MY MORNING JACKET – Nothing Else Matters

* PG ROXETTE – Nothing Else Matters

* DARIUS RUCKER – Nothing Else Matters

* CHRIS STAPLETON – Nothing Else Matters

* TRESOR – Nothing Else Matters

* GOODNIGHT, TEXAS – Of Wolf And Man

* IDLES – The God That Failed

* IMELDA MAY – the god that failed

* CHERRY GLAZERR – My Friend Of Misery

* IZÏA – My Friend Of Misery

* KAMASI WASHINGTON – My Friend Of Misery

* RODRIGO Y GABRIELA – The Struggle Within