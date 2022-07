Luca Borgia – Avvolgistanti (Snowdonia)

La chitarra di Luca Borgia ci presenta in Avvolgistanti un racconto ambientale, descrittivo, pittorico, focalizzato su spazi interni, misteriosi e trascurati, ma al contempo propone un’esplorazione interiore, soffusa e meditativa, talvolta inquieta, perfettamente sintonizzata sugli ambienti descritti in una chiave cinematografica, come in una sonorizzazione nella quale tocca a noi aggiungere le immagini, e scegliamo ‘Lungo il Fiume‘ ed ‘Argille Azzurre‘ come tracce emblematiche di questo processo a suo modo narrativo, che spesso allude alle cose semplici, ad intuizioni chiarificatrici ed alla natura. Rispetto ad analoghe produzioni ambient che cercano l’astrazione perfetta del suono digitale, in queste nove tracce strumentali del chitarrista torinese il suono della sei corde è posto sempre al centro ed assume, come detto, una consistenza materiale, con un suo peso specifico malgrado l’elaborazione del suono ed i tenui fondali elettronici, mentre nelle tracce emergono rimandi post rock e jazz minimale, che ancor più ci allontanano da un ambient amniotico e totalmente astratto; la stessa copertina, le immagini del booklet ed i titoli dei brani ci sembrano coerenti con questa chiave.

Nastri al contrario, sintetizzatori, rumori, loop e fruscii sono utilizzati nel disco per assecondare un sentimento anche di sottile inquietudine: da numerosi fraseggi emergono risvolti malinconici se non tesi ed allusivi, mentre la dilatazione e l’essenzialità dei suoni non lascia mai il passo al silenzio puro, lasciandoci sempre una traccia sonora a cui aggrapparsi; intanto il corpus principale della musica è tratteggiato da arpeggi, archetto, dissonanze, effetti sonori, fingerpicking, vibrato, armonici, pennate nervose, distorsione ed un accurato lavoro di sovraincisione. Un disco suggestivo, Avvolgistanti, per il quale sarebbe stato coerente un videoclip d’accompagnamento, ma forse va bene così: assegnando a chi ascolta il compito di dare forma alla musica, a proprio piacimento.

autore: Fausto Turi