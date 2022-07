Dopo dieci anni di silenzio tornano i The Mars Volta. Ascolta.

Ascolta “Blacklight Shine” l’inedia traccia che segna il ritorno discografico dei Mars Volta. Dopo dieci anni di silenzio il gruppo di El Paso, composto da Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala, pubblica un nuovo singolo con n video in bianco e nero diretto dallo stesso López che affonda le sonorità nella tradizione latina.

Contemporaneamente alla pubblicazione del brano la band ha annunciato un lungo tour in Nord America.

Lo scorso anno la band ha pubblicato un box set composto da 18 LP intitolato “La Realidad de los Sueños”. La versione deluxe includeva l’intera discografia in studio del gruppo, oltre a Landscape Tantrums (materiale inedito dalle sessioni di De-Loused in the Comatorium) e un libro fotografico con immagini del dietro le quinte.

“Blacklight Shine” lascia intendere che ci sarà un nuovo full lenght che sarebbe verrebbe pubblicato dopo “Noctourniquet” uscito a marzo del 2012.

https://www.themarsvoltaofficial.com

https://www.facebook.com/TheMarsVolta