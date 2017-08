Gli Unsane sono una delle band più influenti del noise rock mondiale, con quasi trent’anni di carriera alle spalle, ha portato una ventata di novità, con il loro durissimo sound dai ritmi alienanti, estremizzati dalla sempre grande voce di Chris Spencer.

Gli Unsane non hanno mai sbagliato un colpo, dai primi esorbitanti lavori come l’omonimo del 1991 o l’immenso “Scattered, Smothered & Covered”, all’ultimo ed intenso “Wreck”, sono giunti al loro ottavo album, “Sterilize“, in uscita a settembre su etichetta Southern Lord, che non vediamo l’ora di assorbire completamente nei nostri ascolti! Sarà quindi un live di presentazione del nuovo lavoro, ma anche di mazzate date dai sempre enormi pezzi del passato.

Questo il lungo tour:

● 25 ottobre 2017 | Circolo Magnolia, Segrate (MI)

● 26 ottobre 2017 | Benicio Live Gigs, Giavera del Montello (TV)

● 27 ottobre 2017 | Traffic Live, Roma

● 30 ottobre 2017 | Cinema Metropolis, Umbertide (PG)

● 31 ottobre 2017 | Scugnizzo Liberato, Napoli

● 01 novembre 2017 | Freakout Club, Bologna

● 02 novembre 2017 | Tetris, Trieste

http://www.unsanenyc.com/

https://www.facebook.com/UNSANENYC/