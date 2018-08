A tre anni di distanza da The Day Is My Enemy, il trio inglese si accinge a pubblicare il suo settimo lavoro sulla lunga distanza.

Bisognerà attendere il prossimo 2 Novembre affinché No Tourists, il nuovo album dei Prodigy raggiunga le rivendite via BMG/Take Me to the Hospital.

Concepito interamente da Liam Howlett nel proprio studio londinese con l’aiuto dei due vocalist Maxim e Keef Flint, il disco viene anticipato dal primo singolo Need Some1, il cui video, diretto da Paco Raterta, trovate al link sottostante.

Vi ricordiamo che il gruppo britannico sarà da vivo in Italia il 31 Agosto venturo all’Home Festival di Quinto di Treviso (TV).

http://www.theprodigy.com/

https://www.facebook.com/theprodigyofficial/