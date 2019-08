The Beatles, i 50 anni di “Abbey Road” si festeggiano con lussuose ristampe.

Era 50 anni fa oggi, l’8 agosto 1969, la band più famosa del mondo è uscita dagli EMI Recording Studios di Londra per attraversare in fila indiana le strisce del vicino passaggio pedonale di Abbey Road.

Con il fotografo Iain Macmillan in equilibrio su una scala a pioli e un poliziotto che ferma il leggero traffico della strada, i Beatles attraversano avanti e indietro tre volte, guidati da John Lennon, seguito da Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison.

Sono state scattate solo sei foto, con la quinta selezionata come copertina per il penultimo album in studio dei Beatles, Abbey Road, dal nome della strada alberata in cui si trovano gli studi.

Rilasciato il 26 settembre 1969, Abbey Road non fu l’ultimo album dei Beatles, in quanto nel 1970 seguì Let It Be, ma fu l’ultimo che John, Paul, George e Ringo registrarono insieme come band.

I Beatles celebreranno l’anniversario di Abbey Road con una serie di edizioni magnificamente presentate che saranno rilasciati in tutto il mondo il 27 settembre da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

“Il viaggio di registrazione dei Beatles ha attraversato molti colpi di scena, curve di apprendimento e corse emozionanti. Eccoci qui – ancora meravigliati della magia che tutto questo emana “, ricorda McCartney nella sua prefazione scritta per i pacchetti dell’edizione anniversario di Abbey Road.

Ora disponibili per il pre-ordine, i 17 brani dell’album sono stati recentemente mixati dal produttore Giles Martin e dall’ingegnere di missaggio Sam Okell in stereo, stereo ad alta risoluzione, surround 5.1 e Dolby Atmos, accompagnati da 23 sessioni di registrazione e demo, la maggior parte delle quali inedite.

Questa è la prima volta che Abbey Road viene remixato e presentato con registrazioni e demo di sessioni aggiuntive. La nuova ed ampia edizione dell’album segue le edizioni di remix ampliate ed acclamate in tutto il mondo di Sgt. La Pepper Lonely Hearts Club Band e The BEATLES (“White Album”) pubblicati rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Per creare i nuovi mix stereo, surround 5.1 e Dolby Atmos di Abbey Road, Martin e Okell hanno lavorato con un team di ingegneri e specialisti del restauro audio presso Abbey Road Studios.



Tutte le nuove uscite di Abbey Road presentano il nuovo mix di album stereo, proveniente direttamente dai nastri della sessione originale a otto tracce. Per produrre il mix, Giles è stato guidato dal mix stereo originale dell’album supervisionato da suo padre, George Martin.

“La magia proviene dalle mani che suonano gli strumenti, dalla fusione delle voci dei Beatles, dalla bellezza degli arrangiamenti”, spiega Giles Martin nella sua introduzione scritta per la nuova edizione. “Ciò che vogliamo è semplicemente ottenere che il tutto abbia un suono nuovo e fresco e che colpisca dritto al cuore come il giorno in cui fu registrato.”

Il cofanetto Super Deluxe di Abbey Road presenta 40 tracce – tra cui “The Long One” Trial Edit & Mix per l’epico medley Side 2 dell’album – su tre CD (stereo) e un disco Blu-ray (Dolby Atmos, alta risoluzione 96kHz / 24 bit stereo e Master Audio 5.1 DTS-HD 96 kHz / 24 bit). I quattro dischi sono alloggiati in un libro a copertina rigida da 100 pagine 12 “per 12″ con prefazione di McCartney; Introduzione di Martin; pagine profonde scritte dallo storico, autore e produttore radiofonico dei Beatles, Kevin Howlett che descrivono i mesi precedenti alle sedute di registrazione di Abbey Road, dettagli su ogni brano e note di sessione, copertina e servizio fotografico, nonché ricevimento dell’album al suo rilascio; più un saggio del giornalista e autore di musica David Hepworth che esamina l’influenza dell’album per i successivi 50 anni. Lo splendido libro è illustrato con fotografie rare e inedite, tra cui molte scattate da Linda McCartney; immagini mai pubblicate di testi scritti a mano, schizzi e una colonna sonora di George Martin; Corrispondenza dei Beatles, fogli di registrazione e cassette; riproduzioni di annunci di stampa originali. La collezione audio digitale Super Deluxe presenta tutte e 40 le tracce per l’acquisto e lo streaming del download in formato standard e MFiT, nonché in audio ad alta risoluzione (96kHz / 24 bit) per il download.

Il cofanetto in vinile Deluxe in edizione limitata di Abbey Road contiene i 40 brani della collezione Super Deluxe su tre LP in vinile da 180 grammi. Il nuovo LP stereo mix dell’album è confezionato in una custodia fedelmente riprodotta, con i due LP Sessions nella stessa custodia, presentati con un inserto di quattro pagine in una confezione rialzata. Il set Deluxe 2CD abbina il nuovo mix stereo con le versioni dalle riprese della sessione e le registrazioni demo delle 17 canzoni, in sequenza per adattarsi all’ordine di esecuzione dell’album. I due dischi sono presentati in un digipak con un opuscolo di 40 pagine abbreviato dal libro Super Deluxe. Il nuovo mix stereo dell’album è disponibile anche in pacchetti di vinile 1LP e 1LP da 180 grammi, per il download digitale in audio standard e MFiT e su un disco in vinile LP in edizione limitata illustrato dalle immagini della copertina anteriore e posteriore dell’album.

Le 23 sessioni della serie Super Deluxe e Deluxe in vinile di Abbey Road e le registrazioni demo sono presentate in ordine cronologico delle loro prime date di registrazione. “I Want You (She’s So Heavy)” in cima:

Per una sessione notturna in data 22 febbraio 1969, i Beatles furono raggiunti ai Trident Studios di Londra dal produttore George Martin e dall’ingegnere Glyn Johns per registrare “I Want You (She’s So Heavy)”. La nuova edizione di Abbey Road combina un take di quella sessione con la parte conclusiva del mix di riduzione a otto tracce Trident realizzato successivamente negli studi EMI, rivelando per la prima volta lo straordinario assolo di organo sovrainciso di Billy Preston. Con gli amplificatori al massimo, i Beatles hanno ricevuto una lamentela sul rumore da uno dei vicini dello studio nella zona di Soho. Il take inizia con Lennon che esclama: “I miei ragazzi sono pronti a partire!”, Prima che la band venga informata del reclamo. Lennon risponde: “Che cosa ci fanno qui a quest’ora della notte?”, Poi stabilisce: “Bene, proveremo ancora una volta molto forte. E se non riusciamo, proveremo in silenzio, come se potesse andare bene nell’altro modo. OK. Andiamo con la prova assordante, ultimo tentativo. Ultima possibilità di fare chiasso!”

Nello stesso mese in cui ebbe luogo la rauca sessione del Tridente, McCartney registrò una home demo di “Goodbye” per la cantante Hopkin, prodotta da Apple, e Harrison e registrò una demo solista di “Something” agli EMI Recording Studios. Entrambe le demo sono presenti nella nuova edizione di Abbey Road. “Goodbye” fa il suo debutto in anteprima. Sebbene precedentemente pubblicato su Anthology 3 in una versione con chitarra e voce, il nuovo mix creato appositamente per l’anniversario della demo di “Something” di George presenta per la prima volta voce, chitarra e piano.

I Beatles si riunirono nuovamente presso gli studi EMI e gli Olympic Sound Studios per sessioni che vanno da metà aprile ai primi di maggio. Il 14 aprile, Lennon e McCartney registrarino il singolo “The Ballad Of John And Yoko” nello Studio Tre di EMI, con Geoff Emerick come ingegnere del bilanciamento acustico. Due giorni dopo, è stato registrato il lato B del singolo, “Old Brown Shoe”. Le registrazioni delle sessioni per questi brani, così come altre tre canzoni iniziate durante questo periodo, “Oh! Caro”, “Octopus’s Garden” e ” You Never Give Me Your Money” sono presenti nell’edizione anniversario di Abbey Road.

Il resto delle sessioni di Abbey Road si è svolto tra luglio ed agosto, prodotte da George Martin e con i principali ingegneri Geoff Emerick e Phil McDonald che si alternano alla rivoluzionaria nuova console di missaggio della EMI, il TG12345. Il 2, 3 e 4 luglio, McCartney, Harrison e Starr registrarono “Golden Slumbers” / “Carry That Weight” come medley (Lennon fu ricoverato in ospedale in Scozia, a seguito di un incidente d’auto). Nell’edizione dell’anniversario è presente una sequenza di Take 1-3 della sessione del primo giorno. Inclusa anche la Take 9 dalla sessione di accompagnamento di McCartney, Harrison e Starr per “Here Comes The Sun” nel giorno del compleanno di Starr, il 7 luglio.

Il 21, 22 e 23 luglio, i Beatles furono in studio per registrare “Come Together”, seguito da sessioni aggiuntive il 25, 29 e 30 luglio. L’edizione dell’anniversario presenta il Take 5. Il 23 luglio, i Beatles iniziarono a registrare “The End”, che, insieme al distico senza tempo di McCartney - And in the end, the love you take / Is equal to the love you make” - presenta l’unico assolo di batteria di Starr in una registrazione dei Beatles. Il Take 3 è incluso nella nuova edizione di Abbey Road. Il giorno successivo, poco prima della sessione di 34 riprese della band per “Sun King” e “Mean Mr Mustard”, McCartney realizzò una rapida demo in studio per “Come And Get It”, successivamente un successo per il gruppo Badfinger, prodotti da Apple. Il mix stereo originale della demo del 1969, realizzato con McCartney e Lennon presenti nella sala di controllo, viene rilasciato per la prima volta nella nuova edizione, così come il Take 20 della sessione “Sun King” dei Beatles e “Mean Mr Mustard”. Il 25 luglio, altre due canzoni, “Polythene Pam” e “She Came In Through The Bathroom Window”, sono state fuse in una sola traccia per l’inclusione nell’epico mix dell’album. Il Take 27 di quella sessione è presente nella nuova edizione.

Dopo che Harrison aveva trasportato il suo raro e ingombrante sintetizzatore Moog negli studi, quattro canzoni ricevettero parti di sintetizzatore registrate dai Beatles: “I Want You (She’s So Heavy)” (Lennon), “Maxwell’s Silver Hammer” (McCartney) e “Here Comes the Sun” e “Because”(Harrison). Fu un uso molto precoce di questo strumento in un disco pop, che era stato appena inventato.

George Martin ha scritto arrangiamenti per diversi brani che sono stati registrati nello Studio One verso la fine delle sessioni nell’agosto 1969. Le registrazioni originali sovraincise delle partiture di Martin per “Something” e “Golden Slumbers” / “Carry That Weight” sono incluse in questa edizione per l’anniversario diAbbey Road.

Il 20 agosto 1969 è stata l’ultima volta che i Beatles erano insieme come gruppo negli studi EMI, in una seduta di registrazione serale per compilare i nastri di Abbey Road. I lati dell’album sono stati sequenziati, con “Come Together” che apre il Lato 1, e con il mix di “You Never Give Me Your Money”, “Sun King”, “Mean Mr Mustard”, “Polythene Pam”, “She Came In Through The Bathroom Window “,” Golden Slumbers “,” Carry That Weight” e “The End”, collocati sul Lato 2. “The Long One”, una versione di prova diversa e un mix del medley, nonché “Her Majesty”(che inizia 14 secondi dopo “The End” come traccia nascosta non elencata) sono inclusi nella nuova edizione di Abbey Road.

Abbey Road Anniversary Edition

Tracklists

SUPER DELUXE [3CD+1Blu-ray set; digital audio collection]

CD ONE: 2019 Stereo Mix

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh! Darling

5. Octopus’s Garden

6. I Want You (She’s So Heavy)

7. Here Comes The Sun

8. Because

9. You Never Give Me Your Money

10. Sun King

11. Mean Mr Mustard

12. Polythene Pam

13. She Came In Through The Bathroom Window

14. Golden Slumbers

15. Carry That Weight

16. The End

17. Her Majesty

CD TWO: Sessions

1. I Want You (She’s So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)

2. Goodbye (Home Demo)

3. Something (Studio Demo)

4. The Ballad Of John And Yoko (Take 7)

5. Old Brown Shoe (Take 2)

6. Oh! Darling (Take 4)

7. Octopus’s Garden (Take 9)

8. You Never Give Me Your Money (Take 36)

9. Her Majesty (Takes 1–3)

10. Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1–3 / Medley)

11. Here Comes The Sun (Take 9)

12. Maxwell’s Silver Hammer (Take 12)

CD THREE: Sessions

1. Come Together (Take 5)

2. The End (Take 3)

3. Come And Get It (Studio Demo)

4. Sun King (Take 20)

5. Mean Mr Mustard (Take 20)

6. Polythene Pam (Take 27)

7. She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)

8. Because (Take 1 – Instrumental)

9. The Long One (Trial Edit & Mix – 30 July 1969)

(Medley: You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr Mustard, Her Majesty, Polythene Pam, She Came In Through The Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End)

10. Something (Take 39 – Instrumental – Strings Only)

11. Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 – Instrumental – Strings & Brass Only)

BLU-RAY: Abbey Road

Audio Features:

- Dolby Atmos

- 96kHz/24 bit DTS-HD Master Audio 5.1

- 96kHz/24 bit High Res Stereo (2019 Stereo Mix)

DELUXE 3LP VINYL BOX SET (limited edition)

LP ONE: Side 1 (2019 Stereo Mix)

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh! Darling

5. Octopus’s Garden

6. I Want You (She’s So Heavy)

LP ONE: Side 2 (2019 Stereo Mix)

1. Here Comes The Sun

2. Because

3. You Never Give Me Your Money

4. Sun King

5. Mean Mr Mustard

6. Polythene Pam

7. She Came In Through The Bathroom Window

8. Golden Slumbers

9. Carry That Weight

10. The End

11. Her Majesty

LP TWO: Side 1 (Sessions)

1. I Want You (She’s So Heavy) (Trident Recording Session and Reduction Mix)

2. Goodbye (Home Demo)

3. Something (Studio Demo)

4. The Ballad Of John And Yoko (Take 7)

5. Old Brown Shoe (Take 2)

LP TWO: Side 2 (Sessions)

1. Oh! Darling (Take 4)

2. Octopus’s Garden (Take 9)

3. You Never Give Me Your Money (Take 36)

4. Her Majesty (Takes 1–3)

5. Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1–3) / Medley)

6. Here Comes The Sun (Take 9)

7. Maxwell’s Silver Hammer (Take 12)

LP THREE: Side 1 (Sessions)

1. Come Together (Take 5)

2. The End (Take 3)

3. Come and Get It (Studio Demo)

4. Sun King (Take 20)

5. Mean Mr Mustard (Take 20)

6. Polythene Pam (Take 27)

7. She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)

8. Because (Take 1 Instrumental)

LP THREE: Side 2 (Sessions)

1. The Long One (Trial Edit & Mix – 30 July 1969)

2. Something (Take 39 – Instrumental – Strings Only)

3. Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 – Instrumental – Strings & Brass Only)

DELUXE 2CD

CD ONE: 2019 Stereo Mix

CD TWO: Sessions

1. Come Together (Take 5)

2. Something (Studio Demo)

3. Maxwell’s Silver Hammer (Take 12)

4. Oh! Darling (Take 4)

5. Octopus’s Garden (Take 9)

6. I Want You (She’s So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)

7. Here Comes The Sun (Take 9)

8. Because (Take 1 Instrumental)

9. You Never Give Me Your Money (Take 36)

10. Sun King (Take 20)

11. Mean Mr Mustard (Take 20)

12. Polythene Pam (Take 27)

13. She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)

14. Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1–3 / Medley)

15. The End (Take 3)

16. Her Majesty (Takes 1–3)

STANDARD [1CD; digital; 1LP vinyl; limited edition 1LP picture disc vinyl]

2019 Stereo Mix

