Lagwagon, lo storico gruppo punk rock californiano in tour in autunno.

Dopo l’indimenticabile partecipazione alla scorsa edizione del Bay Fest, i Lagwagon tornano in Italia per un tour da headliner che manca dal 2015. Questi gli appuntamenti: martedì 12 novembre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) [Ingresso: 20€ + prevendita // 25€ in cassa]; giovedì 14 novembre all’Estragon di Bologna [Ingresso: 20€ + prevendita]; e venerdì 15 novembre al New Age Club di Roncade (TV) [Ingresso: 20€ + prevendita // 25€ in cassa].

I Lagwagon sono tra le istituzioni del punk rock, in quasi trent’anni di carriera hanno raggiunto il successo mondiale pubblicando dei veri e propri inni per la scena internazionale. La loro storia è fatta di pietre miliari come i brani Violins (dall’album Hoss, 1995) o May 16 (Let’s Talk About Feelings, 1998), ma anche di tantissime travolgenti esibizioni dal vivo. Dal 1988 a oggi la band ha calcato i palchi di tutto il mondo guadagnando notorietà e soprattutto una schiera di fan sempre più affezionati.

La band ha pubblicato ben nove album, firmate dalla storica label punk-hardcore Fat Wreck Chords, e il più recente è Railer uscita ad aprile scorso. Durante il loro percorso hanno saputo esplorare territori diversi dal punk rock che li ha portati alla fama internazionale, soprattutto grazie all’incessante impegno e alla costante ricerca musicale di Joey Cape, frontman impegnato in diversi altri progetti musicali e come solista (Me First and the Gimme Gimmes, Bad Astronaut, Scorpios e Bad Loud).

