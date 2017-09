I tre appuntamenti italiani di Paul Weller sono sempre più vicini e sempre più ricchi di sorprese. In apertura alla data di Bologna, prevista per domenica 10 settembre all’Estragon, si esibiranno i Siberia (€ 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto), mentre per la tappa di martedì 12 settembre all’Alcatraz di Milano (Posto unico in piedi: € 30,00 + prev / € 35,00 in cassa la sera del concerto) si conferma l’opening act di Nic Cester And The Milano Elettrica. Il secondo appuntamento italiano con lo storico frontman di The Jam and Style Council sarà lunedì 11 settembre in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova (Posto unico in piedi: € 35,00 + prev / € 40,00 in cassa la sera del concerto) e non a Torino come in precedenza annunciato.

Cantante, chitarrista e compositore britannico, Paul Weller, oltre a essere uno dei principali esponenti della cultura mod, è una vera e propria istituzione e icona nella sua terra di origine: la maggior parte dei testi delle sue canzoni trae ispirazione dalla cultura inglese. Dopo l’esordio discografico come frontman dei Jam, nel 1977 con In The City, band con la quale raggiunse più volte la vetta delle classifiche inglesi, Paul Weller fondò nel 1982 gli Style Council insieme al tastierista Mick Talbot per esplorare i confini dell’acid jazz.

Conclusa l’esperienza con gli Style Council, ha inizio la carriera solista di Paul Weller, costellata di un successo dopo l’altro, sia di pubblico che di critica. Partito da un rock di matrice british, il re del Mod è passato per l’acid jazz fino a sperimentare da solista nuove sonorità che sconfina in sonorità folk, pop e perfino elettroniche e soul. Paul Weller torna in Italia dopo due anni di distanza dal successo del suo dodicesimo album in studio, Saturn’s Pattern, un disco progressive in senso stretto che ha portato il chitarrista a differenziarsi ancora rispetto a quanto pubblicato fino a quel momento. Siamo certi che nell’imminente futuro Paul Weller ci riserverà ancora delle incredibili sorprese.

I Siberia rappresentano il connubio più onesto tra lʼesasperazione new wave e la dolcezza del cantautorato italiano. La loro estetica musicale non ha nulla di ironico o sarcastico: rimane sempre seria, nella sua cupezza drammatica, così come nello slancio e nella felicità dei momenti più splendenti, che non mancano. Giovanissima formazione (tutti nati tra il ’91 e il ’94) che nasce a Livorno nel 2010, i Siberia vantano una forma di scrittura eminentemente italiana che si scontra con il fatto che tutti I membri del gruppo sono per metà stranieri.

Nic Cester, frontman dei JET, una delle rock band australiane di maggior successo, sarà in Italia con il suo personalissimo progetto “Nic Cester And The Milano Elettrica”. Una formazione eclettica tutta italia, con due batteristi e una sezione di ottoni, che accompagna Nic Cester in questa avventura musicale che ha debuttato lo scorso aprile, in cui la melodia tipica della canzone d’autore si dirige verso sonorità soul, glam e blues.

