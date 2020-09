Nick Cave pubblica “Idiot Prayer”, film e album estratti dai suoi live stream show.

Dopo il recente live stream show ‘Idiot Prayer’ Nick Cave ha deciso di pubblicare un live album e portarlo in visione al cinema! ‘Idiot Prayer’, in versione solo piano show, è stato registrato presso l’Alexandra Palace di Londra lo scorso giugno ed è stato filmato dal direttore della fotografia Robbie Ryan.

L’ album che uscirà anche in versione fisica è possibile pre-ordinarlo Qui e vedrà la luce il 20 novembre anche un formato digitale e in vinile.

Di seguito potete ascoltare l’estratto dal film con il brano ‘Galleon Ship’, presente nell’ album ‘Ghosteen’ del 2019.

“ “Idiot Prayer” è un derivato dai miei eventi “Conversations With …” “, ha spiegato Cave. “Mi piaceva suonare versioni destrutturate delle mie canzoni in questi spettacoli, distillandole nelle loro forme essenziali. Ho sentito che stavo riscoprendo di nuovo le canzoni e ho iniziato a pensare di entrare in uno studio e registrare queste versioni reinventate. Poi è arrivata la pandemia e il mondo è andato in blocco ed è accaduta una cosa misteriosa: il silenzio riflessivo. È stato in questo silenzio che ho iniziato a pensare all’idea non solo di registrare le canzoni, ma anche di filmarle”.

https://www.nickcave.com/idiotprayer/

https://www.facebook.com/nickcaveandthebadseeds