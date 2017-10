Dopo il grande successo di ‘Lost Themes’ vol. I e II John Carpenter ha dato nuova vita ai temi musicali dei suoi film. In ‘Anthology: Movie Themes 1974-1988′ sono stati nuovamente arrangiati e suonati i temi dei film del Master of Horror. Disponibile su cd, vinile, edizioni limitate e in digitale dal 20 ottobre per Sacred Bones Records.

Ascolta la nuova versione di ‘Il Seme della Follia’ – ‘In The Mouth of Madness’.

Guarda il video di ‘Christine’, tema portante di ‘Christine – La Macchina Infernale’. Il video segna il ritorno di John Carpenter dietro alla macchina da presa.



