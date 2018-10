“Roman Beach Party” è stato il quarto album del gruppo punk australiano The Celibate Rifles. Uscito nel 1987 è uno dei classici del rock australiano grazie ad un r’n’r serrato e mai domo. Sulla scia dei conterranei Radio Birdman, ma più aggressivi, e con un occhio quindi al punk newyorkese, in questo epico lavoro discografico i CR si lasciavano andare a momenti di pura rabbia punk (“Jesus on T.V.”, “The more things change”), illudendo ad una calma apparente con la parte iniziale di “Downtown”, per poi scatenare l’inferno con con velocità fulminante in “Circle sun”. Se “Strange day, strange nights” è molto vicina alle sonorità di New York Dolls e Television con “Invisible man” recuperano le radici suonando punk-blues e garage sanguigno e trascinante. Insomma dobbiamo ringraziare ancora una volta Area Pirata, che recupera nell’isola del tesoro del rock, queste perle.

autore: Vittorio Lannutti