Il ritorno di ‘Halloween’, nelle sale americane dal 19 ottobre (italiane dal 25), segna il nuovo coinvolgimento di John Carpenter nella serie di film che lo ha reso celebre.

L’Halloween del 2018 vede il master of horror coinvolto come autore della colonna sonora, in compagnia del figlio Cody Carpenter e di Daniel Davies, produttore esecutivo e consulente creativo del nuovo capitolo del franchise che vede per protagonista l’assassino Michael Myers.

Ascolta ‘The Shape Return‘, tema portante del nuovo Halloween. La nuova colonna sonora paga tributo a quella classica del primo Halloween, che John compose nel lontano 1978 e che cambiò per sempre la storia del cinema horror e del modo di comporre musica per il cinema con l’utilizzo di sintetizzatori.

Il tema portante del film è stato reinterpretato e modernizzato, così come la musica di altri momenti portanti della fortunata serie cinematografica. Inoltre Carpenter e la sua nuova band hanno composto dei nuovi brani che non mancheranno di entusiasmare il pubblico del maestro.