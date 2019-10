Nuovo album in uscita per i Kreidler, collettivo di Dusseldorf attivo ormai da un quarto di secolo e attualmente composto da Thomas Klein, Alexander Paulick, Andreas Reihse e Detlef Weinrich.

Il full-lenght in oggetto viene lanciato a soli due anni di distanza dal precedente “European Songs”, uscito appunto nel 2017 attraverso la label di Amburgo Bureau B, così come avvenuto nelle scorse produzioni e da circa otto anni a questa parte, in linea di massima dai tempi di “Tank“, 2011. Un abbinamento perfetto se consideriamo l’etichetta un pò l’erede della Sky Records e che sta richiamando a sé buona parte di quello che da molti è vagliato come neo-krautrock.

L’ensemble si è riunito nel dicembre dello scorso anno per alcune registrazioni nel capoluogo della Renania Settentrionale-Vestfalia per poi rifinirle in una seconda fase a Berlino; ne è venuto fuori un lavoro che sarà intitolato “Flood” e che conterrà otto tracce divise in due tronconi materializzati poi nel lato A e B del vinile a valle anche dell’evidente scelta dei titoli delle song: nella prima sezione vi sono tre brani: ‘Eurydike’, ‘Celeration’ e ‘Nesindano’, mentre la seconda accoglie tutto il blocco ‘Flood’, dalla prima alla quinta parte.

“Flood”, come già accennato in precedenza, sarà pubblicato attraverso la label della città anseatica e gemella della Tapete Records con release date stabilita per il prossimo 25 ottobre in formato digitale, CD e LP.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo: Andrej Topas

Kreidler – “Flood” – Tracklist

1. Eurydike

2. Celeration

3. Nesindano

4. Flood I

5. Flood II

6. Flood III

7. Flood IV

8. Flood V