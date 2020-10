Lost Horizons, nuovo album per il Simon Raymonde già nei Cocteau Twins.

John Grant, C Duncan, Marissa Nadler, Porridge Radio, Penelope Isles, Karen Peris (the innocence mission), Tim Smith (Midlake), Ren Harvieu e molti altri partecipano a “In Quiet Moments” dei Lost Horizons i quali annunciano il nuovo album che vedrà la luce il 26 febbraio su etichetta su Bella Union [PIAS].

Simon Raymonde (bassista e tastierista dei Cocteau Twins e produttore di The Czars, James Yorkston, Archie Bronson Outfit, Tristeza, Lift to Experience) e Richie Thomas (nei Dif Juz e The Jesus and Mary Chain) hanno pubblicato un solo album nel 2017; il debutto era intitolato Ojala, ma solo ora arriva il seguito annunciato come “più forte a cui partecipano un illustre cast di ospiti vocali e una serie di eccellenti musicisti che arricchiscono l’opera, estremamente fluida, del duo che uno scrittore ha definito “melancholy-delia” “.

I Lost Horizons ha da poco pubblicato il video per il primo singolo “I Woke Up With An Open Heart” che vede la partecipazione alla voce dei The Hempolics.

https://losthorizonsband.bandcamp.com/

La Tracklist:

Part 1:

1. Halcyon – Lost Horizons feat. Jack Wolter

2. I Woke Up With An Open Heart – Lost Horizons. feat. The Hempolics

3. Grey Tower – Lost Horizons feat. Tim Smith

4. Linger – Lost Horizons feat. Gemma Dunleavy

5. One For Regret – Lost Horizons feat. Porridge Radio

6. Every Beat That Passed – Lost Horizons feat. Kavi Kwai

7. Nobody Knows My Name – Lost Horizons feat. Cameron Neal

8. Cordelia – Lost Horizons feat. John Grant

Part 2:

9. In Quiet Moments – Lost Horizons feat. Ural Thomas

10. Circle – Lost Horizons feat. C Duncan

11. Unravelling In Slow Motion – Lost Horizons feat. Ren Harvieu

12. Blue Soul – Lost Horizons feat. Laura Groves

13. Flutter – Lost Horizons feat. Rosie Blair

14. Marie – Lost Horizons feat. Marissa Nadler

15. Heart Of A Hummingbird – Lost Horizons feat. KookieLou

16. This Is The Weather – Lost Horizons feat. Karen Peris