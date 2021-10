Dave Gahan dei Depeche Mode torna a pubblicare con i Soulsavers. Ascolta.

Dave Gahan dei Depeche Mode, che nel 2020 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, torna a collaborare con Soulsavers di Rich Machin e Ian Glover. Il nuovo album dal titolo “Imposter” verrà pubblicato dalla Columbia Records / Sony Music e uscirà il 12 novembre.

Sono 12 i brani che compongono la tracklist dell’album, una sorta di viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi. Tra questi ci sono tracce di Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power e Mark Lanegan.

“Imposter”, prodotto da Rich Machin e Dave Gahan, è il loro terzo album insieme, dopo l’acclamato “Angels & Ghosts” del 2015, e il loro primo album insieme, uscito nel 2012, “The Light the Dead See”.

“Imposter” non è solo un album di cover è piuttosto la storia delle canzoni, ascoltate, studiate e assorbite da Dave Gahan & Soulsavers, che hanno poi dato loro una nuova vita. Tutti i brani hanno infatti un profondo significato per Dave, rendendo quindi l’album una riflessione sulla sua stessa vita – una storia raccontata da altri, ma comunque impregnata della voce distintiva dell’artista.

“Quando ascolto le voci e le canzoni delle altre persone – e più precisamente il mondo in cui le cantano e interpretano le parole – mi sento a casa,” confessa Dave Gahan. “Mi ci identifico. Mi dà conforto più di qualsiasi altra cosa. Non c’è un solo artista all’interno del disco che non mi abbia fatto commuovere”. E aggiunge, “So che abbiamo realizzato qualcosa di speciale, e spero che le altre persone percepiscano tutto questo e che ciò le faccia trasportare in una sorta di viaggio – specialmente tutti quelli che amano la musica da anni”.

Di seguito potete ascoltare il primo brano estratto dal titolo “Metal heart”, brano del 1998 scritto da Chan Marshall meglio conosciuta come Cat Power.

“Imposter” è stato realizzata live con una band di 10 elementi ai Shangri-La Recording Studio a Malibu, California, a novembre 2019. Questo ha portato a una collaborazione più intima, ma ha anche dato a Dave & Soulsavers la possibilità di assorbire veramente l’atmosfera dei brani e di infondere nelle tracce uno spirito diverso. In un’intervista con Chris Black, Dave Gahan ha sottolineato, “Questa è stata la prima volta che ci siamo ritrovati tutti in un posto. È stata anche fortuna… arrivare a Shangri-La ogni giorno era magico. Prendevamo un caffè, entravamo e ci mettevamo a lavorare”.

