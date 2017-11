Lo stile musicale del combo inglese è abbastanza particolare. Oltre all’uso di strumenti tradizionali, nel sound dei nostri abbondano samples di varia natura, tratti da filmati storici e pellicole di propaganda d’archivio.

Uno sguardo al passato che aiuta a comprendere meglio il futuro ed i mali che attanagliano l’attuale società occidentale. Un marchio di fabbrica presente anche sul nuovo album, Every Valley, uscito lo scorso Luglio per i tipi della PIAS Recordings ed esemplificato dal video dell’ultimo singolo Turn No More ft. James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers che trovate più in basso.

Da domani i Public Service Broadcasting presenteranno dal vivo il disco in Italia. Queste le date:

Giovedì 9 Novembre 2017

Milano – Santeria Social Club, viale Toscana 31

Biglietti: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Venerdì 10 Novembre 2017

Roma – Monk, via Giuseppe Mirri 35

Biglietti: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI.

www.publicservicebroadcasting.net

www.facebook.com/PUBLICSERVICEBROADCASTING/