Hellamor/Red Stone Chapel – s/t (Go Down)

Hellamor e Red Stone Chapel sono due gruppi tedeschi che hanno condiviso il palco molte volte e che si stimano reciprocamente. Per questi motivi la Go Down Records ha ben pensato di pubblicare uno split in vinile, decisione presa in un periodo in cui non si potevano svolgere i concerti. Nel lato A ci sono quattro brani degli Hellamor, caratterizzati da un suono tipicamente hard/stoner (da segnalre i brani “Fallen Saint”, “Never Taught Me”), che in più occasioni sconfina nel metal (“Hourglass”). Nel lato B, invece, troviamo quattro brani dei Red Stone Chapel che si dimenano tra hard blues (“Progress in Work”), hard rock “Thieves in the Attic” e punk-metal (“Genius Junction”). Un bel connubio di suoni pesanti!

https://www.facebook.com/redstonechapelband

https://www.godownrecords.com/product-page/hellamor-red-stone-chapel-split-LPx

autore: Vittorio Lannutti