Linea D’Ombra: la kermesse salernitana giunge alla ventiduesima edizione. Manetti Bros, Alessandro rak e Sydney Sibilia tra gli ospiti di una rassegna “Senza tema”

Giunta alla ventiduesima edizione, anche quest’anno Linea d’Ombra, il festival nato a Salerno per indagare l’età della giovinezza, si propone con un calendario ricco di incontri, visioni, eventi.

Cinema, Teatro, Musica, Performing Arts, Virtuale sono gli ingredienti della kermesse salernitana che quest’anno vedrà tra i suoi ospiti, tra gli altri, i Manetti Bros, Sydney Sibilia, Paolo Genevesi e Alessandro Rak.

Alla mitica coppia Age & Scarpelli (al secolo Agenore Incrocci e Furio Scarpelli) sarà dedicato un omaggio introdotto dal documentario firmato da Paolo Virzì “La strana coppia. Incontro con Age&Scarpelli”, realizzato nel 2001 in collaborazione con il Centro sperimentale di Cinematografia. “I soliti ignoti”, “L’armata Brancaleone” e “C’eravamo tanto amati” sono gli altri titoli scelti dalla ventiduesima edizione di Linea d’Ombra per omaggiare i due sceneggiatori, padri di alcuni dei pilastri della cinematografia italiana.

Ai fratelli Coen sarà dedicata la ormai imperdibile maratona, che si terrà nella notte tra l’8 e il 9 dicembre.

“Il grande Lebowski”, “L’uomo che non c’era”, “Fratello, dove sei?”, “Non è un paese per vecchi”, “Barton Fink – È successo a Hollywood” e “Fargo” i film che animeranno la rassegna notturna, introdotta dall’incontro con il giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli.

Diretto da Peppe D’Antonio e Luigi Marmo, il tema scelto per quest’edizione di Linea d’Ombra è “Senza tema”, in una sorta di provocazione rispetto alla iper pervasività dei media e della produzione di contenuti. L’assunto “The content is the King” di “gatesiana” memoria (si attribuisce l’assunto a Bill Gates) può essere così nella constatazione per cui ormai il contenuto è rappresentato dalla sua assenza, per effetto, appunto, dell’iperbole determinata dall’iper produzione e iper pervasività della produzione di contenuti, specie per mezzo di piattaforme social.

Epicentro della quattro giorni salernitana, che si articolerà in tre differenti location cittadine (il Teatro Augusteo, la Sala Pasolini e il Cinema Apollo), sarà la Vitrual Reality Experience, per la prima volta in una rassegna al Sud Italia. Presso la Sala Edison, allestita nel porticato del Teatro Augusteo, ogni giorno dalle 18 alle 23, indossando il visore e le cuffie, restando comodamente seduti, sarà possibile vivere esperienze magnifiche come immergersi nell’oceano e nuotare con i delfini, buttarsi con il paracadute in compagnia dei marines, salire sulla jeep con i ranger del Garamba National Park, volare sul cielo di New York, vivere al fianco di rifugiati di Sudan, Siria e Ucraina oppure osservare la terra da lontano o vivere l’esibizione degli U2.

Ma è la rassegna di cortometraggi dedicati al tema della creatività giovanile a caratterizzare il festival che vede selezionate trenta opere per il concorso internazionale ‘CortoEuropa’. I lavori scelti, tra i circa 2.000 iscritti al concorso, provengono oltre che dall’Italia, anche da Germania, Spagna, Belgio, Francia, Grecia, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Svezia, Slovacchia.

Di primo piano il parterre che animerà i tre concerti in programma per la sezione musica, ospitati dal Teatro Augusteo e con inizio alle ore 21.30. Peppe Servillo e i Solis String Quartet, in scena con il loro ultimo progetto discografico “Presentimento”; Aeham Ahmad, il pianista di Yarmouk, campo profughi palestinese alle porte di Damasco, che ha commosso il mondo, vincitore, nel 2015, del Premio Beethoven, per il suo impegno in favore dei diritti umani e i francesi Nouvelle Vague sono i nomi scelti per l’edizione 2017 che quest’anno vedrà per la prima volta la realizzazione di un contest teatrale “La quarta parete e poi c’è WhatsApp”. Si tratta di un esperimento di metateatro, dove lo spettatore, attraverso l’omonima app di messaggistica, potrà interagire con gli attori presenti sulla scena, che vede la partecipazione di tre realtà del panorama teatrale salernitano – The LAAVers, Live e Teatro Grimaldello – selezionate dal curatore della sezione performing art, Antonello De Rosa, attore, regista e direttore artistico di Scena Teatro.

Per scaricare il programma, clicca qui