Il 19 Gennaio 2018 la Sub Pop Records pubblicherà “LiE”, il primo album live non limitato e non bootleg dei Mudhoney.

Di seguito potete ascoltare “Judgement, Rage, Retribution and Thyme” il primo estratto dall’album.

Per questa uscita è prevista una loser edition di sole 500 copie in vinile limitato con un 7” bonus che include “Touch Me I’m Sick” b/w “Where the Flavor Is” e packaging differenti. I pre-ordini dei vinili sono possibili a questa pagina https://mudhoneyonline.com/merch-store e ci saranno anche nuove t-shirt ordinabili a questi indirizzi megamart.subpop.com e mudhoneyonline.com.

Il live è stato registrato durante il tour Europeo del 2016 nelle date in Germania, Croazia, Svezia, Austria, Norvegia e Slovienia. Il primo Gennaio 2018 segna il trentesimo anniversario di attività dei Mudhoney e precede il nuovo album che uscirà nel 2018. “LiE” è composto da 11 tracce live che rappresentano la storia della band e include una cover di Roxy Music “Editions for You”.

LiE - Tracklisting

Side A

1. Fuzz Gun ‘91 (Primosten, Croatia – from Every Good Boy Deserves Fudge)

2. Get Into Yours (Berlin, Germany – from Mudhoney)

3. Poisoned Water (Primosten, Croatia – from Tomorrow Hit Today)

4. The Final Course (Malmo, Sweden – from Vanishing Point)

5. What to Do With the Neutral (Malmo, Sweden – from Vanishing Point)

6. I’m Now (Malmo, Sweden – from The Lucky Ones)

Side B

7. Judgement, Rage,Retribution and Thyme (Vienna, Austria – fromMy Brother the Cow)

8. I Like It Small (Oslo, Norway – from Vanishing Point)

9. Suck You Dry (Malmo, Sweden – from Piece of Cake)

10. Editions of You (Ljubljana, Slovenia – from the “Butterfly Stroke” 7” and the March to Fuzz comp)

11. Broken Hands (Ljubljana, Slovenia – from Every Good Boy Deserves Fudge)